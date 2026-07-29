Najlepsze materace dla par — sprawdź nasze propozycje

Dobrze dobrany materac to klucz do zdrowego snu!

Podczas snu mięśnie powinny się rozluźnić, a kręgosłup – zachować naturalną pozycję. Materac musi ustępować tam, gdzie ciało mocniej naciska na podłoże, i podtrzymywać miejsca wymagające stabilizacji. Zbyt twardy model może uciskać barki i biodra, z kolei zbyt miękki sprzyja zapadaniu się miednicy i niechcianym napięciom. To właśnie od podłoża zależy, czy się wyśpimy, czy będą nas bolały plecy i kark oraz jak będziemy się czuli w ciągu całego dnia.

Dlaczego dobór materaca dla pary to wyższa szkoła jazdy?

Materac dla dwojga musi jednocześnie służyć osobom, które mogą drastycznie różnić się masą ciała, wzrostem, budową i ulubioną pozycją snu. Podłoże odpowiednie dla lżejszej osoby bywa często zbyt miękkie dla użytkownika cięższego. Z kolei wyższa twardość, stabilizująca cięższą sylwetkę, będzie nieprzyjemnie sztywna dla drobniejszego partnera.

Kluczowa jest także izolacja ruchów. Gdy jedna osoba zmienia pozycję, powierzchnia nie powinna falować ani tworzyć efektu „zapadania się” w kierunku cięższego użytkownika. Każda połowa musi pracować możliwie niezależnie, a zarazem zdrowo podpierać kręgosłup, barki i miednicę. Istotna jest również odpowiednia szerokość: nawet najlepszej klasy materac nie pomoże, jeśli partnerzy muszą walczyć o miejsce w łóżku.

W przypadku materaca dla dwóch osób kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego podparcia dla każdej sylwetki. W momencie, kiedy partnerzy różnią się wagą, dobrze jest postawić na taki wariant, który będzie wyróżniał się wysoką elastycznością punktową. Dobrą opcją mogą okazać się materace sprężynowe lub właściwie zaprojektowane materace piankowe.

- mówi Małgorzata Wandzel, ekspert ds. zdrowego snu ze sklepu Materace Dla Ciebie.

Jakie modele warto brać pod uwagę?

Najczęściej polecanym wyborem dla par są materace kieszeniowe. Każda sprężyna znajduje się w osobnej kieszonce i reaguje głównie w miejscu nacisku. Dzięki elastyczności punktowej ruch jednej osoby jest słabiej odczuwany po drugiej stronie, a powierzchnia lepiej dopasowuje się do dwóch sylwetek.

Wśród modeli piankowych warto rozważyć materace lateksowe i termoelastyczne. Lateks jest sprężysty, trwały, przewiewny i szybko reaguje na zmianę pozycji, lecz dobre modele bywają drogie. Pianka termoelastyczna mięknie pod wpływem ciepła, otula ciało i ogranicza przenoszenie ruchów, ale może dawać wrażenie głębszego zanurzenia. Dobrym rozwiązaniem są też pianki HR, które są niezwykle wytrzymałe.

Twardość materaca dla dwóch osób — jak ją wybrać?

Twardość dobiera się przede wszystkim do masy ciała. Przy jednolitym materacu w łóżku małżeńskim zwykle uwzględnia się potrzeby cięższego partnera, aby uniknąć nadmiernego zapadania. Trzeba jednak sprawdzić, czy druga osoba nie odczuwa ucisku barków i bioder.

Przy dużej różnicy masy lepszy może być materac z dwiema twardościami ułożonymi wzdłuż powierzchni. Każdy śpi wtedy na swojej połowie, bez szczeliny charakterystycznej dla rozwiązania opierającego się na kupnie dwóch oddzielnych materacy.

Ranking najlepszych materacy dla par

Materacy na rynku jest sporo — jak jednak znaleźć te odpowiednie dla par? O wskazanie rekomendowanych modeli poprosiliśmy ekspertów!

1. Materac Penelopa i Odyseusz Plus

Materac Penelopa i Odyseusz Plus - jest to kieszeniowy materac posiadający dwie różne twardości na każdej połowie — idealny dla par o różnej wadze! Niezależna praca sprężyn ogranicza drgania, a profilowana pianka HR zwiększa sprężystość.

Autor: Materace Dla Ciebie/ Materiały prasowe

2. Echo i Narcyz

Materac Echo i Narcyz - piankowy, wysokoelastyczny materac dla par o większej wadze, również podzielony „po połowie” na dwie twardości. Rdzeń HR uzupełnia 4-centymetrowa warstwa lateksu, zapewniająca sprężystą i cichą powierzchnię.

Autor: Materace Dla Ciebie/ Materiały prasowe

3. Materac Ariadna i Dionizos

Materac Ariadna i Dionizos - 23-centymetrowy materac piankowy z jedną połową twardą, a drugą – bardzo twardą. Gruby rdzeń HR stabilnie podpiera ciało, a profilowana warstwa wierzchnia pracuje punktowo i delikatnie masuje.

Autor: Materace Dla Ciebie/ Materiały prasowe

4. Materac Selene i Helios

Materac Selene i Helios - 15-centymetrowy model z pianki HR, podzielony na stronę średnio-twardą i twardą. To propozycja dla par o umiarkowanej różnicy masy, ceniących sprężystość i ograniczone przenoszenie ruchów.

Autor: Materace Dla Ciebie/ Materiały prasowe

5. Materac Kaja i Tezeusz

Kaja i Tezeusz - materac o połowie miękkiej i połowie średnio-twardej. Punktowo pracująca pianka HR oferuje wysoką sprężystość i doskonałą przewiewność, zapewniając jednocześnie wysoki poziom komfortu.

Autor: Materace Dla Ciebie/ Materiały prasowe

Gdzie szukać dobrych materacy dla dwóch osób?

Wybór odpowiedniego materaca dla dwojga to często nie lada wyzwanie, ponieważ trzeba pogodzić odmienne preferencje, wagę i nawyki snu obu osób. Szukając idealnego modelu, warto zaufać rodzimym producentom, którzy doskonale znają potrzeby krajowych klientów i oferują najwyższą jakość wykonania.

Godnym uwagi miejscem jest sklep Materace Dla Ciebie, oferujący szeroki wybór modeli, fachowe doradztwo oraz bezpłatną możliwość testowania wybranego produktu we własnym łóżku! A to chyba najlepszy sposób, aby w domowych warunkach sprawdzić, czy dany materac skutecznie tłumi ruchy drugiej osoby i pozwala na komfortowy, regenerujący sen we dwoje każdemu z partnerów.