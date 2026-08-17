Narwij na łące i naparem opryskaj pożółkły trawnik. Wypędzisz pędraki z ogrodu, a trawa odzyska chęć do życia. Domowy sposób na pędraki w trawniku

Za żółte plamy na trawniku odpowiadają pędraki – larwy chrząszczy, które latami niszczą korzenie, rujnując wygląd Twojego ogrodu.

Odkryj naturalne rozwiązanie: prosty napar to ekologiczny sposób, by raz na zawsze skutecznie pozbyć się tych szkodników.

Nie daj się zaskoczyć! Sprawdź, jak łatwo zidentyfikować pędraki i poznaj triki, które trwale ochronią Twój trawnik przed inwazją.

Domowy sposób na pędraki w trawniku

Kiedy trawnik w naszym ogrodzie traci swój piękny wygląd, a na jego powierzchni zaczynają pojawiać się żółte, suche placki, to przyczyny doszukujemy się najczęściej w niewystarczającym nawadnianiu lub odżywianiu murawy. I wówczas przystępujemy do działania - podlewamy trawę częściej, kupujemy nawozy, które mają poprawić jej kondycję. A i to nie pomaga. Niestety czasami bywa tak, że żółte placki na trawniku są skutkiem działania szkodników zamieszkujących ogród - pędraków. Pędraki to zmora wielu ogrodników – te larwy chrząszczy potrafią w krótkim czasie zniszczyć nawet najpiękniejszy trawnik. Żeby upewnić się, że rośliny zaatakowały pędraki, warto lekko oderwać kępę wysuszonej trawy i sprawdzić, czy są pod nią białe wygięte w podkowę larwy. Pędraki chrząszcza majowego mogą żerować w ziemi nawet trzy lata, zanim osiągną dorosłą postać. W tym czasie mogą doszczętnie zniszczyć trawnik, dlatego trzeba działać szybko. Jeśli nie masz do czynienia z dużą inwazją szkodników, to spróbuj je zwalczyć domowym sposobem.

Zwalczanie pędraków w trawniku wrotyczem. Jak działa na szkodniki?

Jednym z najbardziej skutecznych i ekologicznych sposobów na walkę z pędrakami jest wykorzystanie wrotyczu pospolitego. To roślina znana od wieków ze swoich właściwości owadobójczych i odstraszających. Zawiera szereg substancji aktywnych, takich jak tujon, kamfora czy cyneol, które działają drażniąco na układ nerwowy owadów. Dla pędraków, żerujących w glebie, zapach i smak wrotyczu są nie do zniesienia – substancje te skutecznie je odstraszają, a w większych stężeniach mogą być dla nich toksyczne. Co ważne, wrotycz działa selektywnie, nie niszcząc tak bardzo pożytecznych mikroorganizmów w glebie jak chemiczne pestycydy.

Narwij na łące i naparem opryskaj pożółkły trawnik. Wypędzisz pędraki z ogrodu

Wrotycz to naturalny wróg pędraków. Dlatego podczas spaceru narwij go na łące, przygotuj mocny napar, a gdy ostygnie spryskaj nim suche placki na trawniku. Około 300-500 g świeżego ziela wrotyczu drobno pokrój i zalej 10 litrami zimnej wody. Mieszankę odstaw na 24 godziny, a po tym czasie gotuj ją przez około 20-30 minut. Po ostudzeniu i odcedzeniu wywaru, rozcieńcz go wodą w proporcji 1:5 i spryskaj starannie trawnik, a pędraki znikną.

Jak zapobiec pędrakom w ogrodzie?

Najlepszą walką z pędrakami jest profilaktyka. Odpowiednia pielęgnacja może uchronić trawnik przed pojawieniem się nieproszonych gości. Nie wolno zatem zapominać o wertykulacji. Usuwanie zniszczonych, suchych pędów trawy i innych resztek organicznych z trawnika oraz rozluźnienie zagęszczonej gleby może w znacznym stopniu uchronić go przed pędrakami. Po koszeniu trzeba także dokładnie wygrabić resztki. Pozostawione źdźbła z czasem będą zasychać i tworzyć tzw. filc – dodatkową warstwę martwej materii organicznej, którą żywią się pędraki. Jednak jeśli szkodniki już pojawią się w ogrodzie, można zastosować folię zaciemniającą. Przykrywamy nią trawnik, pędrakom wydaję się, że jest noc. Wtedy wychodzą na powierzchnię, po kilku godzinach można je zebrać. Taki zabieg warto powtarzać przez kilka dni.

QUIZ dla prawdziwych ogrodników. Tylko mistrz zgarnie 10/10! Pytanie 1 z 10 Która roślina jest jadalna? Petunia Fiołek Bukszpan Wrzos Następne pytanie

7