Narwij na łące i naparem opryskaj pożółkły trawnik. Wypędzisz pędraki z ogrodu, a trawa odzyska chęć do życia. Domowy sposób na pędraki w trawniku

- Za żółte plamy na trawniku odpowiadają pędraki – larwy chrząszczy, które latami niszczą korzenie, rujnując wygląd Twojego ogrodu.
- Odkryj naturalne rozwiązanie: prosty napar to ekologiczny sposób, by raz na zawsze skutecznie pozbyć się tych szkodników.
- Nie daj się zaskoczyć! Sprawdź, jak łatwo zidentyfikować pędraki i poznaj triki, które trwale ochronią Twój trawnik przed inwazją.
Domowy sposób na pędraki w trawniku
Kiedy trawnik w naszym ogrodzie traci swój piękny wygląd, a na jego powierzchni zaczynają pojawiać się żółte, suche placki, to przyczyny doszukujemy się najczęściej w niewystarczającym nawadnianiu lub odżywianiu murawy. I wówczas przystępujemy do działania - podlewamy trawę częściej, kupujemy nawozy, które mają poprawić jej kondycję. A i to nie pomaga. Niestety czasami bywa tak, że żółte placki na trawniku są skutkiem działania szkodników zamieszkujących ogród - pędraków. Pędraki to zmora wielu ogrodników – te larwy chrząszczy potrafią w krótkim czasie zniszczyć nawet najpiękniejszy trawnik. Żeby upewnić się, że rośliny zaatakowały pędraki, warto lekko oderwać kępę wysuszonej trawy i sprawdzić, czy są pod nią białe wygięte w podkowę larwy. Pędraki chrząszcza majowego mogą żerować w ziemi nawet trzy lata, zanim osiągną dorosłą postać. W tym czasie mogą doszczętnie zniszczyć trawnik, dlatego trzeba działać szybko. Jeśli nie masz do czynienia z dużą inwazją szkodników, to spróbuj je zwalczyć domowym sposobem.
Zwalczanie pędraków w trawniku wrotyczem. Jak działa na szkodniki?
Jednym z najbardziej skutecznych i ekologicznych sposobów na walkę z pędrakami jest wykorzystanie wrotyczu pospolitego. To roślina znana od wieków ze swoich właściwości owadobójczych i odstraszających. Zawiera szereg substancji aktywnych, takich jak tujon, kamfora czy cyneol, które działają drażniąco na układ nerwowy owadów. Dla pędraków, żerujących w glebie, zapach i smak wrotyczu są nie do zniesienia – substancje te skutecznie je odstraszają, a w większych stężeniach mogą być dla nich toksyczne. Co ważne, wrotycz działa selektywnie, nie niszcząc tak bardzo pożytecznych mikroorganizmów w glebie jak chemiczne pestycydy.
Narwij na łące i naparem opryskaj pożółkły trawnik. Wypędzisz pędraki z ogrodu
Wrotycz to naturalny wróg pędraków. Dlatego podczas spaceru narwij go na łące, przygotuj mocny napar, a gdy ostygnie spryskaj nim suche placki na trawniku. Około 300-500 g świeżego ziela wrotyczu drobno pokrój i zalej 10 litrami zimnej wody. Mieszankę odstaw na 24 godziny, a po tym czasie gotuj ją przez około 20-30 minut. Po ostudzeniu i odcedzeniu wywaru, rozcieńcz go wodą w proporcji 1:5 i spryskaj starannie trawnik, a pędraki znikną.
Jak zapobiec pędrakom w ogrodzie?
Najlepszą walką z pędrakami jest profilaktyka. Odpowiednia pielęgnacja może uchronić trawnik przed pojawieniem się nieproszonych gości. Nie wolno zatem zapominać o wertykulacji. Usuwanie zniszczonych, suchych pędów trawy i innych resztek organicznych z trawnika oraz rozluźnienie zagęszczonej gleby może w znacznym stopniu uchronić go przed pędrakami. Po koszeniu trzeba także dokładnie wygrabić resztki. Pozostawione źdźbła z czasem będą zasychać i tworzyć tzw. filc – dodatkową warstwę martwej materii organicznej, którą żywią się pędraki. Jednak jeśli szkodniki już pojawią się w ogrodzie, można zastosować folię zaciemniającą. Przykrywamy nią trawnik, pędrakom wydaję się, że jest noc. Wtedy wychodzą na powierzchnię, po kilku godzinach można je zebrać. Taki zabieg warto powtarzać przez kilka dni.