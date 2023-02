i Autor: Canva.com/facebook.com/zoolodz Nazwij karalucha imieniem swojego ex czyli antywalentynki w łdzkim zoo

Walentynki 2023

Nazwij karalucha imieniem swojego ex. Za dodatkową opłatą obejrzysz jego śmierć. Makabryczne walentynki w łódzkim zoo

Święto zakochanych zbliża się wielkimi krokami. Informują nas o tym sklepowe witryny, w których zagościły serduszka i promocyjne oferty na prezent dla drugiej połówki. Jednak co z tymi, którzy walentynki spędzą w pojedynkę, mają za sobą rozstanie albo imię byłego lub byłej prześladuje ich na każdym kroku? Propozycję na nietypowe, bo dość makabryczne walentynki, ma zoo w Łodzi. Placówka ruszyła z akcją „Karaczanem w swojego ex". Można nazwać robaka imieniem swojego byłego lub byłej. Ale to nie jedyna możliwość. Jest jeszcze pakiet rozszerzony.