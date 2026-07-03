Nespresso i The Weeknd prezentują Togetherness Blend. Limitowana edycja trafia do europy wraz z rozpoczęciem światowej trasy artysty

Wraz z rozpoczęciem europejskiej części światowej trasy The Weeknd: After Hours Til Dawn, Nespresso wprowadza na rynek Togetherness Blend - wyjątkową kawę stworzoną we współpracy z artystą.

Projekt opiera się na prostej idei: kawa to coś więcej niż codzienny napój. To rytuał, który zbliża ludzi, sprzyja kreatywności i rozmowom tworząc przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. Inspirację stanowią korzenie artysty, Samra Origins to hołd złożony jego mamie, Samrze, której wsparcie od zawsze miało ogromny wpływ na jego życie i twórczość. Wspólnie z Nespresso, Samra Origins celebruje codzienne kawowe rytuały oraz autentyczne relacje, które rodzą się podczas tych małych, wyjątkowych chwil.

Nespresso Togetherness Blend Samra to limitowana kompozycja 100% afrykańskiej arabiki, pochodzącej głównie z Zambii i Rwandy. Kawa charakteryzuje się jasnym stopniem palenia oraz nutami cytrusowymi, miodową słodyczą i subtelnymi akcentami drzewnymi, tworząc harmonijny i aksamitny profil smakowy.

Nespresso i Samra Origins pokazują również, że kawa może być źródłem inspiracji wykraczającym daleko poza filiżankę. Staje się impulsem do tworzenia, wymiany pomysłów i budowania świata sztuki, muzyki oraz kultury.

„Mam swój codzienny kawowy rytuał, który daje mi poczucie równowagi i wewnętrznego spokoju. W domu jest chwilą na zatrzymanie się i refleksję, a w trasie zapewnia mi namiastkę codzienności, stałości i ukojenia, niezależnie od tego, gdzie akurat jestem. Kawę piję zawsze czarną. To ona daje mi energię na dobry początek dnia, niezależnie od tego, czy wybieram ją na gorąco, czy z lodem. Togetherness Blend, którą stworzyliśmy wspólnie z Nespresso, idealnie trafia w mój gust” – mówi Abel „The Weeknd” Tesfaye

Tego lata na wybranych rynkach europejskich zadebiutuje Nespresso | Samra Origins Togetherness Blend – limitowana kawa, która łączy kreatywną wizję The Weeknda z wieloletnim doświadczeniem Nespresso w tworzeniu wyjątkowych kawowych kompozycji.

Premierze Nespresso | Samra Origins Togetherness Blend towarzyszy limitowana kolekcja akcesoriów i ekspresów, stworzona z myślą o tych, którzy chcą cieszyć się ulubioną kawą zawsze i wszędzie. W jej skład wchodzą limitowany kubek podróżny Nespresso Tumbler oraz ekspres Vertuo Pop w wyjątkowej odsłonie, łączące funkcjonalność z dopracowanym designem inspirowanym światem Samra Origins. Charakterystyczna kolorystyka oraz detale w języku amharskim, w tym napis „Samra” umieszczony na kapsułkach i opakowaniach stanowią subtelny hołd dla korzeni The Weeknda oraz jego mamy. To właśnie etiopskie dziedzictwo, kultura i wartości przekazywane artyście od najmłodszych lat od lat inspirują jego twórczość, a motywy bliskości, tożsamości i wspólnego celebrowania codziennych chwil znalazły odzwierciedlenie również w tej wyjątkowej współpracy.

Togetherness Blend zadebiutowała w Ameryce Północnej w ubiegłym roku, a teraz po raz pierwszy dostępna jest również w wybranych krajach europejskich, w tym w Polsce.

Nespresso jest sponsorem tytularnym europejskiej części światowej trasy The Weeknd: After Hours Til Dawn. W ramach współpracy marka przygotowała wyjątkowe doświadczenia, dzięki którym zarówno fani artysty, jak i miłośnicy kawy będą mogli odkryć świat Nespresso podczas koncertów.

„W Nespresso wierzymy, że zarówno kawa, jak i muzyka mają niezwykłą moc zbliżania ludzi, przełamywania barier i tworzenia przestrzeni do budowania autentycznych relacji. Współpraca z Abelem oraz Samra Origins pozwoliła połączyć nasze zamiłowanie do wyjątkowej jakości kawy z jego kreatywną wizją. Europejska premiera Togetherness Blend, która towarzyszy rozpoczęciu światowej trasy koncertowej artysty, jest dla nas doskonałą okazją, by pokazać, że kawa może być inspiracją do odkrywania nowych doświadczeń oraz naturalnie łączyć ludzi poprzez muzykę i wspólne chwile przy filiżance kawy.” – dodaje Leo Aizpuru, CMO Nespresso.

Limitowana edycja Nespresso | Samra Origins by The Weeknd jest dostępna w Polsce od 3 lipca zarówno w butikach Nespresso, jak i w sprzedaży online.

Najnowsze informacje na temat współpracy Nespresso I Samra Origins można śledzić w kanałach społecznościowych obu marek