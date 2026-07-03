Wymieszaj 20 kropli z wodą, zwilż ręcznik papierowy i połóż go wieczorem na parapecie. Komary nie wpadną do domu przez całą noc. Sposób na komary w domu

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-03 13:34

Wraz z nadejściem cieplejszych nocy coraz więcej osób szuka sposobu na komary w domu, które skutecznie odstraszą te insekty od naszego mieszkania. Warto postawić na naturalne rozwiązania. Wymieszaj 20 kropli z wodą, zwilż ręcznik papierowy i połóż na parapecie wieczorem, a przez całą noc komary nie będą wpadać do Twojego domu.

Osoba w rękawiczkach kładzie ściereczkę na parapecie. O domowych sposobach na komary przeczytasz na SE.
Autor: Dimaberlin/ Shutterstock
  • Komary potrafią zamienić letnie wieczory w koszmar, ale istnieje sprawdzony sposób, by zapewnić sobie spokojny sen przy otwartych oknach.
  • Wystarczy przygotować prostą mieszankę z wody i 20 kropli, by skutecznie odstraszyć te uciążliwe owady.
  • Odkryj, jakich zapachów komary nie znoszą i poznaj inne, naturalne metody, które sprawią, że Twój dom będzie dla nich strefą zakazaną.

Skuteczny sposób na komary w domu. Jak je odstraszyć, aby w nocy spać spokojnie?

Komary to prawdziwa zmora letnich wieczorów. Potrafią utrudniać sen, irytująco brzęcząc nam nad uchem. A przecież, gdy wieczory są ciepłe, chętnie śpimy przy otwartych oknach, a te małe, gryzące owady to wykorzystują, aby przedostać się do naszego domu i uprzykrzyć nam życie. Istnieje kilka sposobów na komary, zarówno tych naturalnych, jak i tych wspomaganych chemią. Zatem jeśli chcesz spać spokojnie, bez brzęczących owadów za uchem i swędzących ukąszeń, to warto wykonać ten domowy odstraszacz na komary. Jest naprawdę skuteczny i szybko sprawi, że owady będą omijać Twój dom szerokim łukiem. Zacznijmy od tego, że jednym z najskuteczniejszych odstraszaczy na komary są konkretne zapachy. Te dokuczliwe owady wprost nie znoszą zapachów: eukaliptusa cytrynowego, lawendy, mięty pieprzowej, trawy cytrynowej, drzewa herbacianego, czosnku, goździków. Warto wykorzystać je w zabezpieczaniu domu przed inwazją komarów.

Wymieszaj 20 kropli z wodą i połóż wieczorem na parapecie. Komary nie wpadną do domu

Jeśli chcesz skutecznie zabezpieczyć swój dom przed komarami, zwłaszcza w nocy, to przygotuj mieszankę wody z olejkiem eterycznym o zapachu eukaliptusa cytrynowego. Do 500 ml wody zapuść 20 kropli olejku, wstrząśnij i zwilż nim kawałek ręcznika papierowego. Następnie tuż przed snem połóż ręcznik na parapecie i uchyl okno, a komary i tak nawet nie ważą się zbliżyć do Twojego domu. Warto również wieczorem rozpić ten zapach w każdym pokoju. 

Jak zabezpieczyć dom przed komarami?

Poza zapachowym odstraszaczem komarów, warto zadbać o kilka innych kwestii, które zniechęcą owady do zadomowienia się u nas. Po pierwsze zainstaluj moskitiery w oknach i drzwiach. To najskuteczniejsza fizyczna bariera. Oczywiście upewnij się, że są szczelne i nie mają żadnych dziur. Posadź wokół domu lub w doniczkach na parapecie i balkonie rośliny, których zapach odstrasza komary, takie jak lawenda, bazylia, mięta, geranium (pelargonia pachnąca), trawa cytrynowa, kocimiętka, rozmaryn. Możesz rozważyć zakup elektrycznych pułapek na komary, które przyciągają je światłem UV i eliminują prądem lub wciągają do pojemnika.

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