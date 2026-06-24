To zioło na balkonie skutecznie odstrasza komary. Jest też świetnym dodatkiem do dań

KLJU
2026-06-24 13:51

Letni relaks na balkonie często bywa zakłócany przez uciążliwe komary. Na szczęście istnieje naturalne rozwiązanie tego problemu, które przy okazji urozmaici twoją kuchnię. Dowiedz się, jaka popularna roślina pomoże ci pozbyć się owadów i wzbogaci smak potraw.

Kobieta w białej koszulce i dżinsach przesadza zioła w doniczkach, prawdopodobnie bazylię cytrynową, na balkonie, co pomaga odstraszać komary i wzbogaci smak dań, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: AI/ Freepik.com
  • Ciepłe miesiące i relaks na świeżym powietrzu często psują natrętne owady.
  • Istnieje naturalny sposób na komary w postaci popularnej i aromatycznej rośliny.
  • Ta przyprawa nie tylko ozdobi przestrzeń, ale będzie też przydatna w kuchni i stworzy strefę wolną od insektów.

Wiele roślin może poszczycić się nie tylko atrakcyjnym wyglądem, ale również szeregiem praktycznych zastosowań w gospodarstwie domowym. Jedną z nich jest bazylia cytrynowa, która dzięki swojemu charakterystycznemu, orzeźwiającemu zapachowi rewelacyjnie sprawdza się jako naturalny repelent. Ta niezwykle użyteczna roślina świetnie odnajdzie się w każdej donicy na tarasie, a jej listki urozmaicą smak potraw z ryb i mięs, uatrakcyjnią sałatki oraz orzeźwiające napoje. Taka uprawa to gwarancja świeżych przypraw tuż pod ręką i pięknej zieleni na zewnątrz.

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Jak bazylia cytrynowa pomaga w walce z komarami

Odstraszanie insektów to ogromny atut uprawy tej specyficznej odmiany bazylii. Jej intensywna woń skutecznie zniechęca owady do przebywania w pobliżu, dlatego warto ustawić doniczki na parapetach czy w strefie wypoczynkowej. Naturalnie, roślina nie daje całkowitej pewności, że unikniemy ukąszeń, ale znacząco redukuje ryzyko spotkania z komarami podczas wieczornego relaksu pod chmurką.

Pielęgnacja tego zioła nie przysporzy trudności nawet początkującym ogrodnikom. Kluczem do sukcesu jest zapewnienie stanowiska z dobrym nasłonecznieniem oraz systematyczne nawadnianie ziemi w doniczce. Przy odpowiednich warunkach bazylia cytrynowa odwdzięczy się bujnym wzrostem i obfitością liści gotowych do użycia przez cały sezon letni.

Wybór tej konkretnej rośliny to strzał w dziesiątkę dla osób poszukujących wielofunkcyjnych rozwiązań na swój balkon. Oprócz niewątpliwych walorów estetycznych i smakowych, zapewni ona spokojniejszy i bardziej komfortowy wypoczynek bez nieustannego odganiania się od owadów.

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