Nie marnuj jedzenia. Wyjątkowa inicjatywa

Marka WINIARY rozszerza działania w ramach programu „Pomagamy w Gotowaniu i Niemarnowaniu” i we współpracy z siecią handlową Netto organizuje akcję promocyjną dla konsumentów. Zasady są proste – wystarczy kupić produkty marki WINIARY w dowolnym sklepie Netto za minimum 20 zł i zachować paragon. Następnie w mediach społecznościowych – na Facebook’u lub Instagramie WINIARY – podzielić się swoją poradą lub przepisem na niemarnowanie z wykorzystaniem zakupionych artykułów WINIARY.

- Wspólny konkurs marki WINIARY i sieci Netto to kolejny sposób dotarcia do konsumentów w ramach naszej walki z marnowaniem żywności. Oprócz inspirowania czy dostarczania porad pozwalających minimalizować ten problem, chcemy angażować Polaków do podejmowania działań w swoich domach. To szczególnie ważne – dzięki temu, nie tylko dbamy o zasoby środowiskowe, ale realnie oszczędzamy pieniądze. Mam nadzieję, że poprzez współpracę z Netto, zachęcimy jeszcze więcej osób do wdrożenia zasad zero waste w swojej kuchni – mówi Szymon Ulkowski, Kierownik ds. e-Business i Komunikacji marki WINIARY.

- Netto od lat podejmuje i promuje działania wpisujące się w filozofię zero waste. Odpowiednie rozwiązania wdrażane w łańcuchu dostaw czy w obszarze operacji sklepowych pozwalają ograniczać ryzyko, że żywność się zmarnuje. Na co dzień współpracujemy również z Federacją Polskich Banków Żywności i Caritas, przekazując nadwyżki produktowe na rzecz osób potrzebujących. Edukujemy też konsumentów, pokazując jak można ograniczyć straty żywności w swoich gospodarstwach domowych. Akcja „Wygrywanie za niemarnowanie”, zainicjowana przez WINIARY, ma na celu inspirować naszych klientów do dzielenia się swoimi sposobami na to jak być bardziej zero waste – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody – 50 miejsc na warsztatach kulinarnych on-line z Robertem Harną, który jest ambasadorem akcji, ale przede wszystkim edukatorem w dziedzinie zero waste oraz pasjonatem eksperymentowania w kuchni. Dodatkowo, dla każdej osoby, która weźmie udział w aktywacji został przewidziany e-book z poradami i przydatnymi przepisami na niemarnowanie żywności. Znajdzie się w nim również kilka wybranych zwycięskich wskazówek i receptur od uczestników akcji. Zgłoszenia są przyjmowane od 15.06 do 6.07.2023 roku. Szczegóły akcji i regulamin dostępne są pod adresem: https://www.winiary.pl/konkurs-netto

Aktywacja jest wspierana w kanałach online obu marek – na stronach internetowych, w aplikacji Netto+ i w mediach społecznościowych oraz przez ambasadora akcji – Roberta Harnę. Dodatkowo zostały przygotowane materiały POS informujące o akcji w miejscach sprzedaży.

i Autor: Materiały prasowe Winiary