Nie przepłacaj na Wszystkich Świętych. W Dino oszczędzisz na kwiatach i zniczach

Wydatki na Wszystkich Świętych. Gdzie szukać promocji na znicze i kwiaty?

Przygotowania do święta Wszystkich Świętych to każdego roku zauważalny wydatek w domowym budżecie. Jak informuje PAP, z badania IBRiS dla Santander Consumer Banku wynika, że ponad połowa Polaków planuje przeznaczyć na Wszystkich Świętych od 201 do 1000 zł. To łączny budżet związany ze świętem, obejmujący także dojazdy i rodzinne spotkania. Jednocześnie 41 proc. ankietowanych zamierza ograniczyć koszty, korzystając z promocji w supermarketach. Tym oczekiwaniom, dzięki regularnym ofertom, wychodzi naprzeciw Dino.

Zanim ruszysz do marketu, sprawdź stronę Dino „Pamiętaj o bliskich” i przygotuj listę

Gratisy i oferty na kilka sztuk pomagają ograniczyć koszt zakupów, szczególnie gdy odwiedzasz kilka grobów albo kupujesz znicze wspólnie z rodziną. W Dino wybrane znicze szklane 90 g są objęte promocją 3+3 gratis. Przy zakupie sześciu sieć podaje cenę 3,49 zł za sztukę. Z tej oferty można skorzystać do soboty 31 października lub do wyczerpania zapasów.

Autor: Dino/ Materiały prasowe

W nowej gazetce znajdziesz również znicz szklany zalewany Z-422, 100 g, w promocji 6+6 gratis. Przy zakupie dwunastu cena podana za sztukę wynosi 1,99 zł. Ta oferta jest częścią gazetki obowiązującej aż do 3 listopada. Jeśli kilka osób z rodziny potrzebuje zniczy, warto wcześniej ustalić ich liczbę i podzielić wspólny zakup między bliskich. Wielosztuki są również rozwiązaniem dla tych, którzy zaplanowali zapalenie symbolicznego światła na kilku grobach równolegle.

Autor: Dino/ Materiały prasowe

Jednak nie zawsze trzeba kupować nowe znicze. Przy okazji wizyty na cmentarzu przed świątecznym weekendem, sprawdź znicze, które już masz. Całą szklaną osłonę można umyć i uzupełnić nowym wkładem do zniczy. W najnowszej ofercie Dino wkład olejowy Angela, 125 g, z deklarowanym czasem palenia dwóch dni kosztuje 1,79 zł za sztukę przy zakupie dziesięciu. Dostępny jest też wkład LED Cortina po 1,99 zł za sztukę przy zakupie czterech. Dopasuj wariant do posiadanej osłony, a potrzebną liczbę wpisz na listę. Aktualne produkty, ceny, terminy i zasady znajdziesz w obowiązującej gazetce oraz na stronie Dino.

Autor: Dino/ Materiały prasowe

Sprytne planowanie zakupów zaczyna się w domu

W Dino możesz zaplanować także zakup chryzantem. W nowej gazetce chryzantema średniokwiatowa w doniczce 17 cm kosztuje 9,99 zł, a większa, w doniczce 21 cm tylko 14,99 zł za sztukę. Rośliny o różnych wielkościach kwiatów i doniczek ułatwiają dobranie dekoracji do nagrobka. Przed zakupem ustal, ile miejsca masz na płycie nagrobnej i ile doniczek będzie potrzebnych. Przy kilku grobach takie przygotowanie pomaga od razu wybrać odpowiednią liczbę roślin. Pamiętaj również o osłonkach na doniczki. Warto o nie zadbać, aby postawione bezpośrednio na pomnik doniczki z dziurkami przy deszczowej pogodzie lub podlewaniu nie przeciekały z ziemią na pomnik.

Autor: Dino/ Materiały prasowe

Do własnych kompozycji możesz dobrać sztuczne bukiety lub pojedyncze gałązki, a do kwiatów dopasować znicze lub dekoracyjne lampiony. Przy okazji sprawdzisz akcesoria do porządków: ściereczki, worki na odpady czy preparaty do pielęgnacji nagrobków. Dopisz również zapalniczkę albo zapalarkę - w najnowszej gazetce zapalarka żarowa Prato kosztuje jedynie 5,99 zł. Zebrane wcześniej potrzeby łatwiej załatwić podczas jednej wizyty w Dino.

Autor: Dino/ Materiały prasowe

Dino zebrało ofertę związaną z przygotowaniami do Wszystkich Świętych na specjalnej podstronie „Pamiętaj o bliskich” w swoim serwisie marketdino.pl Znajdziesz tam znicze, wkłady, sztuczne kwiaty, środki do pielęgnacji nagrobków i praktyczne akcesoria do sprzątania. Możesz przejrzeć wszystkie propozycje, sprawdzić promocje i aktualne ceny oraz warunki promocji. Dodatkowo w praktyczny sposób wybrane produkty możesz jednym kliknięciem dodać do własnej listy zakupów, którą następnie można wysłać na telefon lub wydrukować.

Autor: Dino/ Materiały prasowe

Gdzie kupić znicze i kwiaty na Wszystkich Świętych? Sprawdź najbliższy market Dino

Wszystkie znicze i kwiaty możesz kupić w Dino przy okazji codziennych zakupów. Podczas tej samej wizyty w markecie Dino od razu kupisz w promocji np. kawę, herbatę czy coś słodkiego na spotkanie z rodziną. W nowej gazetce kawa rozpuszczalna Jacobs, 200 g, kosztuje 24,69 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Do wspólnego poczęstunku możesz wybrać również rogal świętomarciński, 200 g, po 5,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Dzięki temu przygotowania do wizyty na cmentarzu i rodzinnego spotkania połączysz podczas jednej wizyty w markecie.

Autor: Dino/ Materiały prasowe

Jeśli wyjeżdżasz na Wszystkich Świętych, sprawdź, które Dino masz po drodze lub blisko miejsca, do którego jedziesz. Sieć marketów Dino to już ponad 3283 markety w całej Polsce. Dlatego przed wizytą zajrzyj na stronę marketdino.pl , sprawdź market najbliżej Ciebie i przygotuj listę zakupów online. Tym samym łatwiej wykorzystasz promocje i kupisz potrzebne rzeczy za jednym razem. Oferty z nowej gazetki Dino obowiązują w podanych terminach lub do wyczerpania zapasów.