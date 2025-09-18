Niech Cię nie korci, aby włączyć tę funkcję podczas prania ręczników! Będą sztywne i poszarpane. Znajoma sprzątaczka wyjaśnia zasady prania ręczników, aby były mięciutkie

Często wilgotne ręczniki to idealne środowisko dla bakterii i martwego naskórka – dowiedz się, jak często je prać, by zachować higienę!

Eksperci radzą prać ręczniki co najmniej raz w tygodniu, a te do twarzy nawet po każdym użyciu.

Unikaj szorstkich ręczników i utraty chłonności – poznaj sekrety prania, które sprawią, że Twoje ręczniki będą miękkie i posłużą lata.

Odkryj domowe sposoby na pielęgnację ręczników i dowiedz się, jakich obrotów wirowania unikać, by Twoje ręczniki były zawsze jak nowe!

Jak często prać ręczniki?

Zacznijmy od podstaw. Dlaczego pranie ręczników jest tak ważne? Ręczniki maja specyficzne zastosowanie. Ściągają wilgoć z naszej skóry. Przez to ręczniki często są wilgotne, co sprzyja namnażaniu się bakterii oraz zarazków. Regularne pocieranie o skórę z kolei sprawia, że na powierzchni ręczników zbiera się martwy naskórek. Takie połączenie sprawia, że rzadko prane ręczniki mogą stanowić zagrożenie dla naszej higieny. Eksperci wskazują, że ręczniki należy prać bardzo często, najlepiej raz w tygodniu. Jeszcze częściej należy prać ręczniki do twarzy. Tutaj po każdym użyciu należy wymienić ręcznik na nowy.

Jak prać ręczniki w pralce?

Częste pranie ręczników może stwarzać pewne problemy. Ręczniki mogą się szybko zużywać i sztywnieć. Już po kilku praniach mogą zrobić się szorstkie dla skóry i tracić chłonność. Aby ręczniki posłużyły nam przed wiele lat należy wiedzieć, jak je prać. Przede wszystkim do prania ręczników korzystamy z delikatnych detergentów i rezygnujemy z płynów do płukania. Mogą one oblepiać włókna przez co staną się one twarde. Dawniej, aby pozbyć się bakterii z materiałów ręczniki się gotowało. Dzisiejsza technologia pozwala na pranie ręczników w niższych temperaturach. Producenci pralek wskazują, że 40 stopni Celsjusza będzie najlepsze. Ręczniki zawsze należy prać osobno zapełniając bęben w 2/3 objętości. Dzięki temu woda oraz detergenty będą mogły swobodnie "opływać" materiał. Do prania ręczników możesz także sięgnąć po domowe sposoby. Dodana soda oczyszczona pomoże wybielić pożółkłe ręczniki, biały ocet sprawi, że odzyskają one miękkości, a sól kuchenna zapobiegnie blaknięciu kolorowych ręczników.

Tego przycisku na pralce nigdy nie włączaj podczas prania ręczników. Znajoma sprzątaczka mnie ostrzegła

Wiele osób ma zagwozdkę, czy podczas prania ręczników ustawiać wirowanie. Odpowiedzi udzieliła moja znajoma sprzątaczka. Jej zdaniem całkowita rezygnacja z wirowania podczas prania ręczników nie jest wskazana. Wydłuży to jedynie czas schnięcia i sprawia, że ręczników mogą być przez długi czas wilgotne. Jednak z kolei za wysokie obroty mogą zniszczyć i poszarpać materiały. Sprzątaczka wskazała, że do prania ręczników najlepiej jest ustawić wirowanie na poziomie maksymalnie 800 obrotów. Dzięki temu nadmiar wody zostanie usunięty, a materiał nieuszkodzony. Od kiedy sama tak robię to moje ręczniki są dłużej jak nowe.