Niech Mundial w Twoim domu wybrzmi lepiej niż na stadionie. Ten efekt sprawi, ze zamienisz pokój w lepsze doświadczenie niż na murawie

Mecz oglądany na stadionie to wyjątkowe przeżycie. Powie to każdy zawodnik i kibic. Rozpoczęty Mundial 2026 to nie tylko sportowe rozgrywki, gole czy zwycięstwa. To także szansa na emocje, spotkania ze znajomymi i ponad miesiąc sportowego flow, które zagości do wielu polskich domów. Obecnie coraz więcej osób docenia możliwość śledzenia swoich ulubionych rozgrywek sportowych z domu. Doznania z tego płynące są w dzisiejszych czasach zupełnie inne niż jeszcze 15 lat temu. Ulubione jedzenie, znajomi, a także nowe technologie zamieniają domowe kibicowanie w zupełnie inne doświadczenie. Dla 66 proc. ankietowanych kibiców wygoda to główny powód przejścia na oglądanie meczów w domu, a dużą rolę odgrywa tu również kontrola nad sposobem oglądania (45 proc.). Od rezerwowania „szczęśliwego miejsca” po przedmeczowe rytuały – 80 proc. fanów przyznaje, że woli oglądać spotkania w domu, gdzie mogą w pełni i bez kompromisów przeżywać każdą chwilę. Co więcej, 23 proc. twierdzi, że oglądanie meczów w domowym zaciszu jest bardziej ekscytujące niż wyjście na miasto, a jedna czwarta (25 proc.) twierdzi, że zapewnia bardziej angażujące doświadczenie.

Na początku był dźwięk. To właśnie głośniki czy soundbary zamieniły zwykły telewizor w kino domowe. Teraz przyszła pora na światło. Okazuje się, że wybierając inteligentne oświetlenie możesz zamienić swój pokój w najlepsze studio piłkarskie świata. Wyobraź sobie, że lampa na stole czy sufitowa rozbłyśnie innymi kolorem, gdy na boisku padnie gol, czy jeden z zawodników otrzyma czerwoną kartkę. Marka Philips Hue już od lat pokazuje, że światło to nie tylko biała lampa rozświetlająca ciemność. To element wystroju wnętrza, który może stymulować i współgrać z naszym nastroje. Na czas Mundialu Philips Hue przygotowało prawdziwą rewolucję, która nie tylko zachwyci miłośników piłki nożnej.

Autor: Philips Hue/ Materiały prasowe

Autor: Philips/ Materiały prasowe

W dobie rozwoju technologii i rosnącej popularności streamingu, domowa rozrywka ewoluuje. Kibice szukają sposobów na odtworzenie atmosfery stadionu we własnych czterech ścianach. Philips Hue odpowiada na tę potrzebę, przekształcając zwykłe oglądanie meczu w interaktywne widowisko, które angażuje wszystkie zmysły. To naturalna ewolucja w kierunku głębszej immersji i personalizacji doświadczeń, którą znasz z gier wideo czy kina domowego.

Rewolucja w kibicowaniu! Philips Hue i WiZ wprowadzają Sports Live – poczuj mecz całym sobą!

Przygotuj się na zupełnie nowy wymiar domowej rozrywki sportowej! Signify, światowy lider w oświetleniu (znany z marek Philips Hue i Philips Smart Lighting, czyli WiZ), ogłasza premierę Sports Live – innowacyjnego oprogramowania uświetni największe piłkarskie wydarzenie tego roku. Celem Sports Live jest przeniesienie emocji z boiska prosto do Twojego salonu.

Mecz, jakiego jeszcze nie było – sportowa akcja wykracza poza ekran!

Wyobraź sobie: ulubiona drużyna strzela gola, a cały pokój rozświetla się zwycięskimi barwami! Sports Live to właśnie to – inteligentne oświetlenie, które reaguje na bieżące wydarzenia meczowe. Od goli, przez żółte i czerwone kartki, aż po inne kluczowe momenty – Twoje światła dynamicznie zmieniają kolory i intensywność, tworząc niezapomnianą atmosferę. Koniec z nudnym oglądaniem – teraz stajesz się częścią gry! Sports Live to efekt rozwoju ekosystemów Philips Hue i WiZ, stworzony z myślą o maksymalnym zanurzeniu w świecie sportu. Co ważne, nie potrzebujesz żadnych dodatkowych urządzeń czy modułów HDMI! System idealnie współpracuje z istniejącymi już funkcjami, takimi jak Hue Sync czy synchronizacja z telewizorem w aplikacji WiZ, zapewniając pełną elastyczność w budowaniu Twojej idealnej strefy kibica.

„Dzięki Sports Live wychodzimy poza zwykłą synchronizację światła z obrazem. Wykorzystując dane meczowe na żywo, wprowadzamy zupełnie nowy poziom precyzji i immersji w świecie sportu. Zmieniamy sposób, w jaki kibice doświadczają sportu w domu, sprawiając, że każdy mecz staje się naprawdę niezapomnianym wydarzeniem” – podkreśla John Smith, Business Leader Connected Lighting.

Światło, które czuje grę – synchronizacja w czasie rzeczywistym

Kiedy na boisku dzieje się coś ważnego – gol, rzut karny, czy kontrowersyjna decyzja sędziego – Twoje oświetlenie reaguje błyskawicznie, wprowadzając dynamikę i intensywność prosto do Twojego salonu. System został zaprojektowany z myślą o transmisjach na żywo, a nawet pozwala Ci dostosować czas synchronizacji, aby zniwelować drobne opóźnienia sygnału telewizyjnego. Jeśli zrobisz sobie przerwę i wstrzymasz oglądanie, światła również się zatrzymają, a po powrocie automatycznie zsynchronizują się z aktualnym stanem meczu. Funkcja ta zamienia zwykłe oglądanie meczu w wyjątkowe doświadczenie, a wszystko to, w zaciszu domu.

Dzięki zintegrowanemu systemowi API, który dostarcza dane sportowe na żywo, Philips Hue i WiZ łączą się z najważniejszymi momentami meczu. Ale to nie wszystko! Nawet podczas spokojniejszych fragmentów gry, Twoje inteligentne oświetlenie tworzy niesamowitą atmosferę. System sprytnie dopasowuje się do przebiegu spotkania, wyświetlając barwy Twojej ulubionej drużyny, kolory zespołu prowadzącego, a nawet ciepłą biel w przypadku remisu. To gwarancja w pełni spersonalizowanego widowiska!

Jak to działa?

Prosta konfiguracja, natychmiastowa zabawa

Rozpoczęcie przygody ze Sports Live jest niezwykle szybkie – zajmie Ci to zaledwie kilka minut! Wystarczy wybrać ulubioną drużynę i przypisać do niej kompatybilne, kolorowe źródła światła. System automatycznie połączy się z danymi meczowymi na żywo, a Ty możesz cieszyć się grą!

Dla użytkowników Philips Hue: Korzystając z mostka Philips Hue Bridge, możesz połączyć dowolne obsługiwane inteligentne oświetlenie z oprogramowaniem Sports Live. Efekty możesz łatwo skalować – od jednego pokoju po całą strefę w domu, w zależności od Twoich preferencji.

Dla użytkowników WiZ (Philips Smart Lighting i "Connected by WiZ"): Sports Live działa w oparciu o Twoją sieć Wi-Fi, co zapewnia łatwy dostęp i personalizację bez potrzeby dodatkowego mostka. System obsługuje nielimitowaną liczbę punktów świetlnych, pozwalając na nieograniczoną rozbudowę Twojego domowego centrum rozrywki.

Autor: Philips/ Materiały prasowe

Pytania i odpowiedzi (Q&A): Sports Live

W jaki sposób funkcja Sports Live synchronizuje się z transmisją na żywo?

Sports Live wykorzystuje zintegrowane API z danymi sportowymi na żywo, aby wyzwalać efekty świetlne w czasie rzeczywistym, gdy tylko na boisku mają miejsce określone wydarzenia. Użytkownicy mogą precyzyjnie dostosować czas w aplikacji, aby zrekompensować drobne opóźnienia w transmisji. Jeśli odtwarzanie zostanie wstrzymane, oświetlenie również się zatrzyma i wznowi swoje działanie, synchronizując się z bieżącymi wydarzeniami w meczu na żywo.

Czy Sports Live obsługuje oglądanie z opóźnieniem lub z przesunięciem czasowym (time-shift)?

Funkcja Sports Live jest przeznaczona do oglądania na żywo. Jeśli użytkownik zacznie oglądać mecz, który już się rozpoczął, efekty świetlne zsynchronizują się z bieżącym momentem meczu na żywo, a nie ze wcześniejszymi wydarzeniami w grze. Gwarantuje to, że oświetlenie zawsze odzwierciedla to, co dzieje się w czasie rzeczywistym.

W jakim stopniu użytkownicy mogą dostosować czas?

Użytkownicy mogą wprowadzać drobne korekty czasowe w aplikacji, aby dostosować efekty świetlne do konkretnego opóźnienia transmisji (zazwyczaj od kilku sekund do około 2 minut, w zależności od platformy). Zapewnia to synchronizację wrażeń świetlnych z tym, co aktualnie widać na ekranie.

Czym różni się to od tradycyjnych rozwiązań synchronizacji z telewizorem?

W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, które reagują na to, co jest wyświetlane na ekranie za pośrednictwem złącza HDMI lub przechwytywania obrazu z kamery, Sports Live wykorzystuje dane meczowe na żywo do wyzwalania efektów świetlnych. Umożliwia to bardziej precyzyjne reakcje oparte na konkretnych wydarzeniach z boiska, bez konieczności posiadania dodatkowego sprzętu.

Jakie wydarzenia meczowe wyzwalają efekty świetlne?

Sports Live reaguje na kluczowe momenty, takie jak gole, czerwone i żółte kartki oraz inne istotne wydarzenia w meczu. Podczas spokojniejszych momentów, oświetlenie dynamicznie dostosowuje się do bieżącego stanu gry.

Co dzieje się w spokojniejszych momentach meczu?

Gdy na boisku nie dzieje się nic ważnego, system dostosowuje oświetlenie w oparciu o kontekst meczu – na przykład wyświetlając barwy konkretnej drużyny, drużyny prowadzącej lub neutralne ustawienie w przypadku remisu – co pozwala utrzymać wciągające, ale zrównoważone wrażenia z oglądania.

Czy funkcja Sports Live może być używana z produktami Philips Hue i Philips Smart Lighting?

Tak. Funkcja Sports Live jest dostępna w obu ekosystemach:

Philips Hue działa za pośrednictwem aplikacji Hue i mostka (Bridge).

Philips Smart Lighting (WiZ Connected) działa za pośrednictwem aplikacji WiZ, korzystając z konfiguracji opartej na sieci Wi-Fi.

Czym jest Philips Smart Lighting (połączone przez WiZ)?

Philips Smart Lighting (WiZ Connected) odnosi się do gamy inteligentnego oświetlenia firmy Signify obsługiwanego przez platformę WiZ. Oferuje ono przystępne, oparte na aplikacji doświadczenie inteligentnego oświetlenia bez konieczności używania mostka (Bridge).

Czy użytkownicy potrzebują dodatkowego sprzętu do synchronizacji, aby korzystać ze Sports Live?

Nie. Sports Live działa bezpośrednio przez aplikacje Philips Hue i WiZ, wykorzystując dane sportowe na żywo. Nie są wymagane żadne moduły synchronizacji HDMI (tzw. HDMI sync box) ani inne zewnętrzne urządzenia.

Ile punktów świetlnych można podłączyć?

Philips Hue: Użytkownicy mogą uwzględnić nieograniczoną liczbę punktów świetlnych w wybranym pomieszczeniu lub strefie, co pozwala na to, by całe obszary domu wspólnie reagowały na wydarzenia z meczu.

Philips Smart Lighting (WiZ Connected) Użytkownicy mogą bezpośrednio wybierać i kontrolować nieograniczoną liczbę kompatybilnych punktów świetlnych, bez ograniczania się do zdefiniowanych wcześniej pomieszczeń czy stref, co umożliwia elastyczną konfigurację w całym domu.

Czy doświadczenie to jest zawsze idealnie zsynchronizowane?

Funkcja Sports Live jest obsługiwana przez zewnętrzne dane meczowe na żywo. Chociaż system został zaprojektowany z myślą o reakcji w czasie rzeczywistym, jego wydajność może się różnić w zależności od opóźnienia transmisji, warunków sieciowych i dostępności danych.