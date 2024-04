Nieodłączny element treningów. Już dostępny w Polsce

Podlewaj tym trawnik co 3 tygodnie. Będzie zielony i gęsty jak nigdy wcześniej. Domowy nawóz do trawy

„Przez ponad trzy lata pracowaliśmy nad stworzeniem najlepszych sportowych słuchawek dousznych. MOMENTUM Sport zmienia słuchawki z podstawowego akcesorium do ćwiczeń w siłę napędową Twojego treningu” – mówi David Holm, menedżer produktów Sennheiser Sports. „Teraz sportowcy i entuzjaści aktywności fizycznej mogą korzystać z najnowocześniejszej technologii fitness i doskonałego dźwięku w jednym urządzeniu.”

Rytm Twojego serca

MOMENTUM Sport łączą w sobie fotopletyzmograficzny (PPG) czujnik tętna i czujnik temperatury ciała, z których każdy może przesyłać kluczowe dane do popularnych aplikacji i urządzeń fitness. Nie jest tajemnicą, że odpowiednia playlista może pomóc w treningu – energetyczna ścieżka dźwiękowa może zmotywować, gdy meta wydaje się niemożliwie odległa. Teraz moc dźwięku Sennheisera jest zoptymalizowana pod kątem sportu i wzbogacona o informacje zwrotne dotyczące danych śledzących wydajność w czasie rzeczywistym, co pozwala na treningi, które są znacznie wydajniejsze niż podejście oparte na czystej adrenalinie. Ponieważ ucho wewnętrzne to optymalne, ciemne miejsce o niskim stopniu zanieczyszczenia światłem, i jest jednym z najbardziej stabilnych obszarów ciała podczas aktywności fizycznej, MOMENTUM Sport mogą zapewnić spójne dane monitorowania wydajności, nawet w szczycie treningu.

Odczyty temperatury w uchu są również dokładniejsze niż pomiary na nadgarstku; użytkownik MOMENTUM Sport może dokładnie monitorować temperaturę swojego ciała z dokładnością +/- 0,3 stopnia Celsjusza, aby uniknąć zmęczenia cieplnego, które mogłoby wystąpić w przypadku przekroczenia optymalnego zakresu docelowego dla treningu. Podobnie użytkownik może obserwować swoje tętno w zakresie od 30 do 220 uderzeń na minutę – a wszystko to przy jednoczesnym czerpaniu korzyści motywacyjnych ze świetnej listy odtwarzania. Zintegrowane trójosiowe akcelerometry oraz pojemnościowe czujniki dotykowe i czujniki podczerwieni współdziałają, aby zarządzać odtwarzaniem dźwięku i funkcjami połączeń za pomocą prostych gestów dotknięcia palcem, niezależnie od warunków pogodowych. Na przykład dwukrotne dotknięcie policzka może wstrzymać odtwarzanie, również wtedy, gdy użytkownik używa również rękawiczek.

Integracja z Polar Flow i ekosystemami fitness

MOMENTUM Sport łączą się i bezproblemowo integrują się z wieloma popularnymi urządzeniami i aplikacjami sportowymi, takimi jak Apple Watch/Health, Garmin Watch/Connect, Strava, Peloton i nie tylko, przekazując zebrane dane o tętnie użytkownika. Po raz pierwszy w historii użytkownicy produktu innego producenta niż Polar będą mogli cieszyć się pełnym dostępem do elitarnych możliwości biodetekcji i ekosystemu analizy danych firmy Polar, korzystając z aplikacji Polar Flow do treningów. Obejmuje to dostęp do specjalistycznego śledzenia wydajności, analiz treningowych, inteligentnego coachingu i wskazówek głosowych. Dane zbierane przez słuchawki, w tym temperatura ciała, są przesyłane w czasie rzeczywistym w celu uzyskania natychmiastowych informacji podczas treningu i przechowywane w celu lepszej analizy po treningu zarówno w aplikacji Polar Flow, jak i w przeglądarce na komputerze.

Wkrótce po premierze MOMENTUM Sport będą także w pełni zintegrowane z zaawansowanymi danymi śledzenia w zegarku multisportowym Polar Vantage V3. Wystarczy podłączyć MOMENTUM Sport i rozpocząć trening, aby w czasie rzeczywistym przesyłać dane wydajności bezpośrednio do zegarka. MOMENTUM Sport obsługują także komunikaty treningowe Polar i wskazówki nawigacyjne przesyłane strumieniowo bezpośrednio do ucha podczas treningu.

„Odkąd pamiętamy ćwiczenia i dźwięk były ze sobą powiązane” – zauważa Spiros Andreou, menedżer produktu biznesowego w firmie Polar. „Dodanie biosensorów i przesyłu danych z prawdziwie bezprzewodowych słuchawek dousznych o światowej klasy akustyce jest naturalnym progresem, który miliony sportowców uznają za atrakcyjny w swoim programie ćwiczeń. Z dumą możemy powiedzieć, że nasz ekosystem POLAR Flow będzie wspierać MOMENTUM Sport od pierwszego dnia.”

Fitness Hi-Fi

Doświadczenie firmy Sennheiser w zakresie akustyki wykracza poza zupełnie nowy 10-milimetrowy przetwornik zastosowany w MOMENTUM Sport. Podczas gdy żywy dźwięk i imponujący bas były podstawą słuchawek sportowych Sennheiser od czasu, gdy zrewolucjonizowały tę kategorię w 2006 roku, potrzeby sportowców i zapalonych entuzjastów sportu wymagały całkowitego przeprojektowania systemu akustycznego. Przede wszystkim słuchawki douszne MOMENTUM Sport łagodzą efekt okluzji za pomocą akustycznego kanału odciążającego, który obejmuje wentylację powietrzem. To radykalnie minimalizuje hałas kroków, oddychania i inne zakłócenia przenoszone przez ciało. Półotwarta konstrukcja zapewnia również naturalną świadomość otoczenia, dzięki czemu można zachować czujność wobec tego, co dzieje się wokół, z opcjonalnymi trybami przezroczystości, przeciwwiatrowym i trybem adaptacyjnej redukcji szumów, dzięki czemu użytkownik może łatwo dostosować się do zmiany otoczenia. MOMENTUM Sport oferują Bluetooth 5.2 oraz szeroką obsługę kodeków aptX Adaptive, AAC i SBC — słuchawki douszne MOMENTUM Sport brzmią świetnie nie tylko podczas biegu w deszczowy dzień czy na siłowni, ale także w drodze do pracy, w domu lub gdziekolwiek indziej.

Gotowe na sportowy styl życia

Nowymi sportowymi słuchawkami dousznymi Sennheisera można zarządzać za pomocą aplikacji Sennheiser Smart Control (iOS, Android), co zapewnia dodatkową wygodę, jednak wszystkimi podstawowymi funkcjami MOMENTUM Sport można sterować za pomocą prostych gestów dotknięcia – to dobrodziejstwo dla tych, którzy noszą rękawice ochronne i ocieplacze na uszy lub wykonują ćwiczenia, które wymagają skupienia. Dzięki odporności na pot i wodę klasy IP55, obudowie wytrzymałej na wstrząsy i wkładkom dousznym chroniącym przed zatykaniem, słuchawki MOMENTUM Sport są zbudowane tak, aby pokonać trudy każdego treningu – w domu i na świeżym powietrzu.

MOMENTUM Sport są dostępne w zestawie z szeroką gamą wymiennych końcówek dousznych i zaczepów dousznych, zapewniających spersonalizowane, bezpieczne dopasowanie i wygodę podczas długich sesji treningowych. Większy przetwornik i obudowa są tak ukształtowane, aby dobrze przylegały nawet do średnich i dużych uszu. Dołączone solidne etui o stopniu ochrony IP54 pozwala na trzy dodatkowe ładowania słuchawek, wydłużając czas odtwarzania z maksymalnie 6 godzin do 24 godzin bez konieczności sięgania po kabel USB-C lub ładowarkę Qi. Zaledwie 10 minut szybkiego ładowania przez USB może zapewnić do 45 minut odtwarzania w podróży.

i Autor: Materiały prasowe MOMENTUM Sport

