Ten test ujawni Twój prawdziwy wiek mentalny. Przyjrzyj się uważnie i zobacz, co tam widzisz. Odpowiedź wyjawi, ile lat ma Twój umysł

Data urodzenia często wskazuje jedynie liczbę lat. Można czuć się o wiele młodziej, tym być wyjątkowo dojrzałym na swój wiek. Często mówi się, że mózg może mieć inny wiek niż nasze ciało. Częste ćwiczenia umysłu sprawiają, że pozostaje on w dobrej kondycji przez długie lata. Za najlepsze metody gimnastykowania umysłu uchodzą zagadki oraz krzyżówki. Psychologiczny test obrazkowy może pomóc w ocenie wieku mentalnego. Pozwala on na wyćwiczenie swojej spostrzegawczości. Przyjrzyj się dokładnie temu obrazkowi i sprawdź, ile widzisz na nim zwierząt. Odpowiedź wskaże Ci, ile lat ma Twój umysł.

i Autor: Instagram/myrelationshipanatomy_ Test obrazkowy

4 zwierzęta

Twój wiek mentalny wynosi 35-50 lat. W życiu kierujesz się doświadczeniem. Cenisz sobie spokój i wygodne życie. Masz ugruntowane poglądy i ciężko jest Ci zmieniać zdanie. Twardo stąpasz po ziemi i nie przejmujesz się opinią innych.

Od 5 do 7 zwierząt

Wiek Twojego umysłu wynosi od 25 do 35 lat. Jesteś osobą ostrożną i nie lubisz zmian. Potrafisz odnaleźć się w wielu sytuacjach, jednak najbardziej cenisz sobie to, co jest Ci znane. Lubisz otaczać się ludźmi, jednak czasami potrzebujesz samotności. Masz w sobie wiele pasji i potrafisz poświęcać się dla innych.

Od 8 do 9 zwierząt

Twój wiek mentalny wynosi mniej niż 25 lat. Jesteś pełen energii i potrafisz działać wielokierunkowo. Nie lubisz stagnacji i nudy. Wszędzie Cię pełno. Cenisz sobie dobre towarzystwo i długie dyskusje. Lubisz zagadki i nowe wyzwania. Potrafisz się skupić i ciężko pracować.

