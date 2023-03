Nieziemsko dobry trik na usunięcie pleśni z okna. Wydaj 10 zł, a pozbędziesz się nalotu raz na zawsze

Przeterminowane jedzenie nie zawsze jest do wyrzucenia. Sprawdź, co można jeść po terminie ważności. Zmyślny sposób na oszczędzanie

Przyczyny pleśni na oknach

Pojawianie się pleśni na oknach to znak, że w pomieszczeniu panuje za wysoka wilgotność. Najczęstszą przyczyną takiego stanu jest nieodpowiednia wentylacja pokoju. Okna PCV są znacznie szczelniejsze niż te drewniane i przez to bardziej narażone na rozwój pleśni i grzyba. Na oknach pod wpływem wysokiego poziomu wilgoci skrapla się para wodna po wewnętrznej stronie szyby, a potem spływa w dół osadzając się na uszczelkach. To pierwszy krok do pojawienia się wykwitów na ramach okien. W każdym z tych przypadków kluczowe jest odpowiednie wietrzenie pomieszczeń, ale również osuszenie powietrza w sytuacji, gdy jego wilgotność przekracza 60 %.

Naturalny, domowy sposób na usunięcie pleśni z okna za 10 zł

Jeśli chcesz usunąć pleśń z okna, to w pierwszej kolejności dokładnie wyczyść zainfekowaną powierzchnię. Możesz to zrobić ręcznie za pomocą szczotki i octu. Potem należy dokładnie osuszyć oczyszczone miejsce na oknie. Czym usunąć pleśń z okna? W tym celu zaleca się przetarcie ramy okna olejkiem herbacianym. Kupisz go niemal w każdej aptece lub drogerii. Olejek z drzewa herbacianego ma właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze, dlatego doskonale usunie pleśń i inne wykwity z okna. Jednak nie zawsze domowe sposobny na pleśń na oknie będą skuteczne.

Czym usunąć pleśń z okna?

W sytuacji, gdy okazało się, że domowe sposoby nie poradziły sobie z wykwitami na oknach czy ich uszczelkach, wówczas najrozsądniej jest zastosować specjalistyczne preparaty grzybobójcze. Może mieć to miejsce, gdy pleśń rozwijała się długo i objęła już duży obszar. Odpowiednio dobrane środki chemiczne będą z pewnością dużo skuteczniejsze niż samodzielna walka z gigantycznym grzybem w domu. Z kolei jeśli pleśń jest obecna na uszczelkach lub silikonie okna, to najskuteczniej będzie go po prostu wymienić na nowy.