Nigdy więcej wszy na głowie u dziecka. Wsmaruj wieczorem, a wszy nie zbliżą się do Twojej pociechy

Wszy to powszechny problem u dzieci, niezależny od higieny, przenoszący się przez bezpośredni kontakt lub wspólne przedmioty.

Olejek z drzewa herbacianego to naturalny sposób na walkę z wszawicą, działający owadobójczo i odstraszająco.

Aby zapobiec zarażeniu, spryskuj włosy dziecka mieszanką olejku z wodą przed wyjściem do szkoły lub przedszkola.

Dowiedz się więcej o skutecznym zastosowaniu olejku z drzewa herbacianego i pożegnaj problem wszy!

Nigdy więcej wszy na głowie u dziecka. Zapobieganie

Znalezienie wszy u dziecka to dla wielu rodziców stresująca sytuacja. Pamiętaj jednak, że to powszechny problem, szczególnie wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wszy nie są oznaką braku higieny i mogą zarazić każdego, niezależnie od tego, jak często się myje. Wszy to małe, bezskrzydłe owady, które żyją na skórze głowy i żywią się krwią. Są bardzo małe (około 2-3 mm), więc trudno je zauważyć. Samice składają jaja (gnidy) blisko nasady włosów, które są mocno przytwierdzone do włosów. Najczęściej wszy przenoszą się przez bezpośredni kontakt z zakażoną osobą lub przez stosowanie tych samych przedmiotów osobistych. Niewskazane jest zatem dzielenie się grzebieniami, szczotkami, czapkami, szalikami, opaskami do włosów. Czy przed wszami można się zabezpieczyć? Na rynku jest dostępnych wiele preparatów, które nie tylko pomagają walczyć z wszawicą, ale też chronią przed pasożytami. Można też zastosować domowy sposób na wszy.

Wsmaruj wieczorem, a wszy nie zbliżą się do Twojej pociechy

Wiele osób chwali sobie w walce z wszawicą u dzieci olejek z drzewa herbacianego. Działa on na wszy na kilka sposobów:

Owadobójczo: Działa toksycznie na wszy, zabijając je lub hamując ich rozwój.

Odstraszająco: Zapach olejku z drzewa herbacianego może odstraszać wszy, utrudniając im znalezienie i zasiedlenie się na skórze głowy.

Łagodzenie swędzenia: Olejek z drzewa herbacianego ma właściwości przeciwzapalne i antyseptyczne, które mogą pomóc złagodzić swędzenie i podrażnienie skóry głowy spowodowane przez wszy.

Jak stosować olejek z drzewa herbacianego na wszy? Jeśli chcesz ochronić swojego dziecko przed pasożytami to wymieszaj kilka kropel olejku z drzewa herbacianego z wodą w butelce ze spryskiwaczem. Spryskuj włosy dziecka przed wyjściem do szkoły lub przedszkola, aby odstraszyć wszy.

Olejek z drzewa herbacianego na wszy

Można też stosować olejek z drzewa herbacianego w celu zwalczenia wszy głowy. Wymieszaj 10 kropel olejku z drzewa herbacianego z olejem bazowym, takim jak olej kokosowy, oliwa z oliwek lub olej migdałowy (około 1-2 łyżki). Nałóż na skórę głowy i włosy, owiń głowę ręcznikiem i pozostaw na 30-60 minut. Po tym czasie wyczesz pasma gęstym grzebykiem i umyj skórę głowy szamponem.