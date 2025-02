Nowa kolekcja przepisów na zdrowy 2025 rok - Thermomix® i Ewa Chodakowska inspirują do zmian!

Zapodaję 4 krople tego do marniejącego po zimie skrzydłokwiatu. Liście odzyskują młodzieńczy wigor i stają się wyraźnie silniejsze. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Nowa kolekcja "Dieta redukcyjna BeDiet na Thermomix®" to efekt współpracy Działu Przepisów Thermomix® i dietetyków marki BeDiet. Na platformie Cookidoo® dostępnych jest aż 20 przepisów na zbilansowane i niskokaloryczne posiłki. Wśród nich znajdują się propozycje na każdą porę dnia - od pieczonej owsianki czekoladowej z wiśniami, przez spaghetti z marchewki z pulpetami z indyka, po sycące bowl'e z plackami z tartego selera i jajkiem na miękko. W kolekcji znajdują się również propozycje dań wegetariańskich, takie jak klopsiki z ciecierzycy w sosie pomidorowo-paprykowym czy makaron z cukinii z pesto i suszonymi pomidorami. Dla miłośników słodkości przygotowano niskokaloryczne desery, w tym bezglutenowy fondant czekoladowy czy owsiane syrniki bez cukru.

Wszystkie przepisy zostały starannie skomponowane tak, by wspierać proces redukcji masy ciała przy jednoczesnym zachowaniu wartości odżywczych i walorów smakowych potraw. Co ważne, większość dań można przygotować w czasie krótszym niż 30 minut, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących aktywny tryb życia.

Dzięki automatyzacji procesu gotowania w urządzeniu Thermomix®, przygotowanie zdrowych posiłków staje się prostsze i szybsze, a wytrwanie w noworocznych postanowieniach zdecydowanie łatwiejsze.

i Autor: materiały prasowe BeDiet na Thermomix