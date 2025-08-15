Nowość od SodaStream: Malinka z Krzysztofem Ibiszem w roli głównej

Chcesz zrobić malinkę, ale nie wiesz jak? SodaStream Ci pomoże!

Do portfolio SodaStream właśnie dołącza absolutna nowość – syrop Malina Bez Cukru, który w 440ml butelce łączy wyrazisty, owocowy smak z lekką i bezcukrową formułą. To odpowiedź na oczekiwania świadomych konsumentów: tych, którzy chcą cieszyć się smakiem lata przez cały rok. Wszystko to bez wyrzutów sumienia i bez kompromisów.

Malina Bez Cukru została stworzona z myślą o wszystkich fanach domowej wody gazowanej i orzeźwiających napojów przygotowywanych w kilka sekund. A żeby było jeszcze bardziej stylowo – twarzą kampanii promującej nowość został Krzysztof Ibisz, który zdradza swój własny przepis na… idealną malinkę.

Bąbelkowa rewolucja w polskich kuchniach

Coraz więcej Polaków odkrywa przyjemność tworzenia orzeźwiających napojów we własnej kuchni. Jak pokazuje najnowsze badanie SW Research na zlecenie marki SodaStream, prawie co trzeci z nas (29,4%) stawia na napoje przygotowane z syropów, a jeszcze więcej osób – aż 39,4% – wybiera domowe lemoniady1. To dowód na to, że cenimy sobie kontrolę nad składem i smakiem.

Co piąta osoba (23,2%) nie wyobraża już sobie tygodnia bez domowej wody gazowanej, kolejne 19,8% sięga po nią regularnie, a 38% planuje dołączyć do grona miłośników bąbelkowej rewolucji i nabyć własny saturator. Wśród tych, którzy już dokonali wyboru, liderem pozostaje SodaStream – marka, którą wybiera niemal połowa (47%) wszystkich posiadaczy saturatorów2.

Jak widać, domowe bąbelki zawitały na dobre w polskich kuchniach. To trochę jak codzienny mały festiwal smaku – z nutą kreatywnej zabawy w domowego barmana.

Słodki poradnik – smak, który robi różnicę

Wyobraź sobie lato zamknięte w butelce: pełne smaku, bez grama cukru. Tak właśnie smakuje nowa Malina od SodaStream, stworzona z myślą o rosnącej grupie konsumentów, dla których niska zawartość cukru jest priorytetem – dziś to już 34,1% Polaków3.

Malinowy koncentrat jest idealną bazą do przygotowania pysznych, gazowanych napojów w domu. Wystarczy jedynie odrobina syropu i kilka kostek lodu. Mieszana, niewstrząśnięta, z licencją do gazowania – malinowa kompozycja zachwyci każdego, kto ceni sobie smak i jakość. Co więcej, jedna butelka syropu pozwala przygotować aż do 9 litrów napoju przy zachowaniu zalecanych proporcji.

Sekret Krzysztofa Ibisza? Malinalnie dobra forma

W najnowszej kampanii SodaStream, Krzysztof Ibisz wciela się w rolę malinowego eksperta, który ma za zadanie dotrzeć do najbardziej pożądanego sekretu lata – przepisu na idealny smak bez cukru. Za spot reklamowy odpowiadają: Michał Kowalczyk, Aleksandra Krawczyk oraz Patrycja Czyżewska, natomiast za produkcję Paradox. Koncepcja kreatywna jest z kolei autorstwa Alka Pakulskiego.

- Chcesz zrobić swoją pierwszą malinkę, ale nie wiesz jak? Spokojnie! – przekonuje Krzysztof Ibisz, prezentując malinalnie prosty przepis, który każdy może opanować na 1, 2, tsss... Trzy pompki gazowania, odrobina malinowej magii i gotowe. Woda, malina i bąbelki od SodaStream tworzą idealną kompozycję na gorące dni.

Malinowe lato z SodaStream trwa w najlepsze – bez cukru, bez kompromisów, za to z pełną dozą orzeźwiającego smaku i dobrej zabawy. Nie ma na co czekać, zaskocz ukochane osoby malinką od SodaStream!

i Autor: materiały prasowe SodaStream