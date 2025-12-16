Zamiast do rosołu wrzuć do pralki z pościelą. Będzie miękka i czysta jak nigdy wcześniej. Sposób na pranie pościeli, aby była miękka

Czysta pościel to podstawa higieny, a regularne pranie pozwala pozbyć się bakterii i alergenów.

Chcesz, by Twoja pościel była miękka? Dodaj 1/4 szklanki do prania.

Pamiętaj o odpowiedniej temperaturze i segregacji, by zachować miękkość i higienę tkanin.

Odkryj proste triki na idealnie czystą i miękką pościel!

Zamiast do rosołu wrzuć do pralki z pościelą. Będzie miękka i czysta

Regularne i odpowiednie pranie pościeli to jedna z podstawowych zasad higieny. Wszystko dlatego, że ma regularny kontakt z ciałem i tak jak bielizna powinna być systematycznie zmieniana. Brudna pościel to idealne siedlisko baterii oraz alergenów. Eksperci zalecają, by wymieniać pościel co najmniej raz na dwa tygodnie. Tylko wtedy ma się gwarancję, że będzie ona higieniczna. A chyba każdy z nas marzy, aby po położeniu się wieczorem w łóżku, móc przykryć się miękką pościelą i zapaść w błogi sen. Jak zatem uprać pościel, aby odzyskała swoją miękkość? Tu warto sięgnąć po babcine sposoby na zmiękczanie tkanin. A jedną z nich jest sól kuchenna. Dlatego zamiast do rosołu, dodaj sól do prania pościeli, a znów będzie miękka.

Sposób na zmiękczenie pościeli podczas prania

Sól, a konkretnie chlorek sodu jest przydatnym dodatkiem do prania pościeli, gdyż pomaga w utrwalaniu kolorów, usuwaniu plam, dezynfekcji, a co najważniejsze - zmiękczaniu tkanin. Jak stosować sól do prania pościeli, aby ta była miękka i miła w dotyku? Wystarczy, że wsypiesz 1/4 szklanki soli do pralki i nastawisz pranie jak zwykle.

Jak prać pościel w pralce, aby była czysta i miękka?

Stosując się do kilku zasad prania pościeli w pralce sprawimy, że tkaniny zachowają swoją miękkość i będą higienicznie czyste. Zacznijmy od tego, że pościel bawełnianą powinno prać się w temperaturze co najmniej 60 stopni. Tylko w ten sposób można skutecznie pozbyć się z tkaniny zarazków i zanieczyszczeń. Z kolei pościel satynową najlepiej prać w 40 stopniach, aby jej nie zniszczyć. Dodatkowo przed włożeniem pościeli do pralki poszwy trzeba przewrócić na lewa stronę, zamknąć zamki, zapiąć guziki, aby zapobiec uszkodzeniu tkaniny. Bęben pralki nie może być przeładowany, można go załadować najwyżej w 60%-70%, ponieważ zbita pościel nie zostanie dobrze wyprana. Niezwykle ważną zasadą, której trzeba bezwzględnie przestrzegać podczas prania pościeli, jest odpowiednia segregacja. Nie powinno prać jednocześnie białej pościeli bawełnianej z kolorową z satyny.