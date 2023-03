Przeterminowane jedzenie nie zawsze jest do wyrzucenia. Sprawdź, co można jeść po terminie ważności. Zmyślny sposób na oszczędzanie

Warner Bros. Discovery zapowiada nowe filmy na podstawie prozy J.R.R. Tolkiena. Jakiś czas temu głośno było o tym, że powstanie nowy „Władca Pierścieni” i „Hobbit” ale niewykluczone, że wytwórnia stwotzy zupełnie inne produkcje z uniwersum Śródziemia. Na razie nie wiadomo, kto dokładnie będzie zajmował się nowymi projektami. Nie ma także stuprocentowych informacji, czy do pracy ponownie zostaną zaangażowani Peter Jackson, Fran Walsh i Philippa Boyens. Jednak reżyser poprzednich części przyznał, że prowadził rozmowy z Warner Bros. Discovery na temat nowych ekranizacji dzieł Tolkiena. Scenarzystki poprzedniej trylogii także wyraziły chęć poznania planów na kolejne produkcje. Niewykluczone więc, że ponownie zajmą się pracą nad filmami. Swoją gotowość do powrotu na plan zgłosił także Andy Serkis: - Śródziemie nigdy ze mnie nie wyszło – powiedział filmowy Gollum.

Nowy Władca Pierścieni i stary Gollum? Andy Serkis mówi zdecydowane „Tak”

W podcaście „Post-Credit Podcast” Andy Serkis przyznał, że chciałby wrócić do roli Golluma. Aktor zaznaczył, że praca na planie „Władcy Pierścieni” i „Hobbita” była wyjątkowa.

- Peter Jackson, Fran Walsh i Philippa Boyens to najlepsi ludzie, z jakimi można współpracować. W pewnym sensie stali się dla mnie jak rodzina. Myślę, że w Śródziemiu mogłaby powstać jeszcze mnsówto innych filmów. Jeśli oni zdecydowaliby się wrócić do tego świata ja także skorzystałbym z tej okazji. Śródzidemie nigdy ze mnie nie wyszło – powiedział Andy Serkis.

Premiera i obsada nowych filmów to jeszcze pieśń przeszłości. Studio dopiero poinformowało o planach i możliwościach i nie zdradza, kiedy ruszą prace nad produkcją. Jednak fani świata stworzonego przez J.R.R. Tolkiena niebawem będą mogli obejrzeć „The War of the Rohirrim (Wojna Rohirrimów)”. Premiera animacji ze świata „Władcy Pierścieni”, której akcja rozgrywa się około 250 lat przed wydarzeniami znanymi z powieści, jest planowana na przyszły rok. Film trafi do kin 12 kwietnia 2024.

