Nuda u dziecka to nic złego. Sprawdź dlaczego samodzielne zmagania z problemem budują odporność psychiczną

Jak podaje czasopismo Frontiers in Sociology, zwykłe nicnierobienie wspaniale pobudza dziecięcą wyobraźnię i ułatwia wymyślanie nowych zabaw

Zostawienie w spokoju marudzącego malucha z drobnym problemem to najprostsza metoda na naukę prawdziwej samodzielności

Jak czytamy na portalu HealthyChildren, brak gotowych rozwiązań podawanych na tacy świetnie uczy dzieci radzenia sobie z codziennymi przeszkodami

Cicha obecność obok zdenerwowanego dziecka o wiele lepiej obniża u niego poziom stresu niż szybkie naprawianie zabawek

Dlaczego dziecko narzeka na nudę? Wpływ pustego czasu na rozwój

Wielu rodziców wpada w panikę, gdy tylko ich maluch zaczyna marudzić o braku zajęcia i prosi o wymyślenie nowej zabawy. Zamiast od razu szukać kolejnych atrakcji, warto uświadomić sobie, że nuda to w gruncie rzeczy nic złego i jest wszystkim niezmiernie potrzebna. Jest to po prostu chwilowy brak zainteresowania otoczeniem, z którym dziecko z czasem uczy się radzić zupełnie samo.

Jak możemy przeczytać na łamach czasopisma Frontiers in Sociology, taki czas zwykłego nicnierobienia niesie za sobą ogromne korzyści dla rozwoju. Puste chwile aktywują w głowie sieć domyślną mózgu (czyli naturalny stan swobodnego błądzenia myślami), co pozwala na bardzo głęboki odpoczynek. Dzięki temu w głowie malucha robi się nagle miejsce na układanie sobie różnych spraw, rozbudzenie wyobraźni i ostatecznie wymyślanie wyjątkowo kreatywnych zabaw.

Brak natychmiastowej pomocy. Jak to uczy malucha samodzielności?

Codzienne bycie rodzicem pochłania mnóstwo energii, ale czasem największym wyzwaniem jest po prostu odpuszczenie i niepomaganie dziecku od razu. Na portalu HealthyChildren czytamy, że samodzielne zmagania malucha z drobnymi przeszkodami budują w nim solidne poczucie, że potrafi sobie samodzielnie radzić w życiu. Kiedy nie podajemy gotowego rozwiązania i nie układamy klocków za dziecko, dajemy mu niezbędną swobodę do własnego działania. Taki lekki wysiłek w drodze do celu sprawia, że w przyszłości nasze pociechy nie będą stale czekać na podpowiedź mamy lub taty. W ten naturalny sposób wychowujemy małego człowieka, który nie boi się nowych wyzwań i potrafi sprawnie rozwiązywać swoje codzienne problemy na placu zabaw czy w przedszkolu.

Złość dziecka przy trudnym zadaniu. Jak reagować krok po kroku?

Zanim natychmiast wkroczysz do akcji i naprawisz coś za sfrustrowanego malucha, dobrym pomysłem może być zastosowanie kilku łagodnych kroków:

najpierw opanuj własne nerwy, weź głęboki oddech i postaraj się mówić do pociechy bardzo spokojnym tonem

skup się na wysłuchaniu dziecka i daj mu bezpieczny czas do swobodnego wyrzucenia z siebie żalu

powstrzymaj się od rzucania gotowych pomysłów i szybkiego naprawiania zepsutej zabawki własnymi rękami

okaż zrozumienie dla trudnych emocji i powiedz wprost, że dacie sobie z tym wszystkim wspólnie radę

Taka po prostu cicha i wspierająca obecność pozwala skutecznie obniżyć poziom hormonów stresu w ciele dziecka. Zamiast podcinać mu skrzydła wyręczaniem, dajemy mu jasny dowód na to, że pomyłki oraz potknięcia są całkowicie naturalną częścią dorastania.

Źródła:

Frontiers in Sociology — “Boredom as the originator of a desideratum - reflections on the creative and suppressive consequences of boredom in the school context”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “Raise a Problem Solver: 3 Ways Play Can Help”

11