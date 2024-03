Obalamy dietetyczne mity. Mit III: Chcesz schudnąć, jedz pięć posiłków dziennie

Zwiń w kulkę i do dzieła. Wrzuć do kopca na trawniku, a kret ucieknie, gdzie pieprz rośnie. Sposób na kreta w ogrodzie

Zawsze dodaję ten składnik do sernika. To sposób mojej babci na sernik puszysty jak chmurka. Jest pyszny jak żaden inny

Dzisiaj obalimy bardzo popularny przesąd, który mówi, że aby schudnąć należy jeść pięć posiłków dziennie. To czy tyjemy, czy też chudniemy zależy przede wszystkim od ilości kalorii, które spożywamy. Jeżeli dostarczamy do naszego organizmu więcej kalorii, niż spalamy w ciągu dnia, to tyjemy. Jeśli natomiast będzie spożywać mniej energii, niż spalamy będziemy w deficycie energetycznym. Wtedy nasza waga będzie spadać. Kluczowa w naszej diecie powinna być nie tylko ilość przyjmowanych kalorii, ale też jakość pożywienia. Jeżeli nasze zapotrzebowanie na energię wynosi np. dwa tysiące kalorii, to możemy mieć pięć posiłków po 400 gramów, lub cztery posiłki po 500 kalorii, albo trzy posiłku po 666 kalorii. Proste, prawda? Liczba posiłków w diecie powinna być dopasowana do naszych preferencji, trybu życia i możliwości jedzenia posiłków w ciągu dnia. Więcej wyjaśnię Wam w moim filmie. A jeśli naprawdę chcecie zmienić swoje nawyki żywieniowe, spraszam do kontaktu ze mną.

Zobacz także: Chcesz żeby bratki kwitły jak szalone całą wiosnę i lato? Jest jedna zasada. Zastosuj ją, a będziesz dłużej cieszyć się pięknymi kwiatami