Obchody 11 listopada 2026 w Polsce. Te miasta szykują wyjątkowe atrakcje

W środę 11 listopada 2026 roku w całym kraju zaplanowano liczne biegi, marsze, koncerty , rodzinne pikniki oraz oficjalne zgromadzenia patriotyczne.

, rodzinne pikniki oraz oficjalne zgromadzenia patriotyczne. Jako interesujące miejsca na jednodniową eskapadę wyróżniają się Warszawa, Poznań, Opole, Rzeszów oraz Zielona Góra .

. Harmonogramy uroczystości łączą państwowy ceremoniał i wspólne odśpiewanie hymnu z imprezami sportowymi, kulturalnymi oraz rozrywką dla najmłodszych.

oraz rozrywką dla najmłodszych. Przed wyruszeniem w trasę należy zweryfikować godziny poszczególnych punktów programu, przygotować się na zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia w komunikacji, a także pamiętać o obowiązującym w ten dzień zakazie handlu.

Obchody 11 listopada w Warszawie. Koncert na Cytadeli i atrakcje w stolicy

Stolica jak co roku przygotowuje bogatą ofertę na Narodowe Święto Niepodległości, łączącą inicjatywy sportowe, kulturalne i patriotyczne. Ważnym punktem stołecznego programu będzie zaplanowany na godzinę 17:15 koncert „Wspólna Niepodległa” przed Muzeum Historii Polski na Cytadeli. Przed publicznością zaprezentuje się szesnastu wykonawców, z których każdy będzie reprezentował inne województwo. Wyjazd do Warszawy na te uroczystości to również dobra okazja, aby zwiedzić tamtejsze placówki muzealne i przespacerować się zabytkowymi ulicami w centrum miasta.

Imieniny Ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Jak miasto świętuje 11 listopada 2026?

Stolica Wielkopolski pozostaje jednym z najbardziej oryginalnych miejsc na spędzenie 11 listopada, ponieważ państwowe obchody Narodowego Święta Niepodległości splatają się tam z lokalną tradycją. To właśnie wtedy organizowane są słynne Imieniny Ulicy Święty Marcin, podczas których można skosztować rogali świętomarcińskich i poznać regionalne obyczaje. W planach na 2026 rok uwzględniono występy na głównej scenie przy placu Mickiewicza, które potrwają od 11:00 do 21:00, natomiast barwny korowód wyruszy o godzinie 14:00. Odwiedzający zobaczą Poznań w niecodziennej atmosferze, choć muszą liczyć się z dużym tłokiem w samym śródmieściu.

Uroczystości 11 listopada w Opolu. Przemarsz oraz piknik niepodległościowy

Atrakcyjny harmonogram wydarzeń czeka także na mieszkańców i turystów w Opolu, gdzie świętowanie zainauguruje msza w intencji Ojczyzny, odprawiona o godzinie 10:30 w tamtejszej katedrze. Kwadrans przed południem uczestnicy uformują uroczysty pochód i przemaszerują miejskimi ulicami na plac Wolności. Punktualnie o godzinie 12:00 rozpoczną się główne obchody przy pomniku Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego, obejmujące wciągnięcie flagi na maszt, odśpiewanie hymnu państwowego, apel pamięci oraz złożenie wieńców. Dalszą część dnia wypełni piknik niepodległościowy, który wystartuje o 13:45 na opolskim Rynku.

Święto Niepodległości w Rzeszowie. Bieg Niepodległości i śpiewanie pieśni

Swoje plany na 11 listopada zaprezentował również Rzeszów, gdzie centralne zgromadzenie zorganizowane zostanie przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Wolności. Zanim jednak to nastąpi, wierni spotkają się o godzinie 9:00 na nabożeństwie w kościele farnym, skąd przejdą bezpośrednio na miejsce oficjalnej ceremonii. Osoby preferujące świętowanie na sportowo mogą wziąć udział w czternastej odsłonie PKO Biegu Niepodległości, który wystartuje dokładnie o godzinie 11:11. Co ciekawe, rzeszowskie obchody zaczną się już dzień wcześniej, gdyż 10 listopada o 17:00 na Rynku zaplanowano Rzeszowskie Śpiewanie Pieśni Patriotycznych.

Wojewódzkie obchody 11 listopada w Zielonej Górze. Apel oraz pokaz sprzętu

Gospodarzem lubuskich obchodów wojewódzkich Narodowego Święta Niepodległości w 2026 roku została Zielona Góra. Uroczystości ruszą tam o godzinie 10:15 na placu Jana Matejki, gdzie delegacje złożą kwiaty pod Pomnikiem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, a na 11:00 wyznaczono mszę świętą w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej. Kolejnym punktem będzie zaplanowany na 12:30 uroczysty apel z ceremoniałem wojskowym na zielonogórskim Starym Rynku. Po oficjalnej części, o godzinie 14:00, na placu Powstańców Wielkopolskich rozpocznie się rodzinny piknik, uświetniony koncertami oraz prezentacją sprzętu wojskowego.

Wydarzenia na 11 listopada w Radomiu, Szczecinie i Redzie. Gdzie jeszcze pojechać?

Wśród miejscowości zapraszających na obchody Narodowego Święta Niepodległości pojawiają się także takie ośrodki jak Szczecin, Radom czy pomorska Reda. Władze Radomia zaplanowały centralne wydarzenia na godziny popołudniowe, kiedy to po zakończeniu mszy uczestnicy przemaszerują na Rynek, by wziąć udział w apelu i ceremonii składania kwiatów. Z kolei w Szczecinie oprócz oficjalnych uroczystości wojewódzkich odbędą się imprezy rodzinne i sportowe. Ciekawie zapowiada się też wizyta w Redzie, która przyciąga paradą, grą terenową, koncertem patriotycznym oraz piknikiem o charakterze wojskowym.