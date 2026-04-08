Obierz jabłuszko i skórke do skrzydłokwiatu. Naturalny przyspieszacz kwitnienia sprawi, że skrzydłokwiat obsypie kwiatami na majówkę 2026. Pielęgnacja gutka w doniczce

Skrzydłokwiat, pochodzący z tropików, potrzebuje odpowiednich warunków, by zakwitnąć nawet trzy razy w roku.

Pamiętaj o regularnym nawożeniu nawozami z potasem i fosforem oraz kontroluj stan korzeni, by uniknąć gnicia.

Jeśli roślina nie kwitnie, możesz użyć prostej, domowej sztuczki: zakop wysuszone obierki jabłek w doniczce.

Chcesz dowiedzieć się, jak dokładnie przygotować obierki z jabłek, aby skrzydłokwiat obsypał się kwiatami?

Jak pobudzić skrzydłokwiat do kwitnienia?

Skrzydłokwiat (Spathiphyllum) to elegancki kwiat doniczkowy, który świetnie zdobi każde wnętrze. Naturalnie pochodzi z deszczowych i tropikalnych rejonów Ameryki Środkowej i Południowej. Najczęściej rośnie z poszyciu, w cieniu wysokich drzew. Skrzydłokwiat doniczkowy potrzebuje zbliżonych warunków - mało słońca, dużej wilgotności oraz regularnego zraszania liści.

Skrzydłokwiat hodowany z warunkach domowych zakwita od wiosny aż do jesieni. Jego piękne, białe kwiatostany długo się utrzymują, co sprawia, że roślina ta cały czas zachwyca. Łącznie skrzydłokwiat może zakwitać nawet trzy razy do roku. Aby jednak tak się stało roślina musi mieć zapewnione odpowiednie warunki. Specjaliści wskazują, że skrzydłokwiat należy regularnie nawozić (odżywkami bogatymi w potas oraz fosfor), a także sprawdzać, czy nie doszło do gnicia korzeni. Popularny gutek lub wilgoć, jednak jej nadmiar może prowadzić do pojawienia się zgnilizny na korzeniach oraz grzybów, które zapoczątkują groźne choroby. W takiej sytuacji należy wyjąć skrzydłokwiat z doniczki. Strzepnij z korzeni jak najwięcej starego, mokrego podłoża. Następnie dokładnie obejrzyj system korzeniowy. Zdrowe korzenie powinny być jędrne, białe lub kremowe, elastyczne i mieć świeży, ziemisty zapach. Za pomocą czystego, ostrego noża lub nożyczek odetnij wszystkie zgniłe, miękkie i uszkodzone części korzeni. Tnij aż do zdrowej tkanki. Nie bój się usunąć nawet dużej części systemu korzeniowego – lepiej pozbyć się chorej tkanki, niż pozwolić, by gnicie rozprzestrzeniło się dalej

Obierz jabłko i włóż je do doniczki z skrzydłokwiatem. W ten sposób pobudzisz kwitnienie

Jeżeli korzenie się zdrowe, a skrzydłokwiat nadal nie kwitnie możesz zastosować domowy przyspieszacz kwitnienia. Wystarczy, że weźmiesz jedno dojrzałe jabłko i je obierzesz. Pozostałe obierki delikatnie wysusz, aby pozbyć się nadmiaru wody i zakop je w doniczce z skrzydłokwiatem. Zbyt mokre skórki jabłka mogą zacząć gnić w ziemi i efekt będzie odwrotny od oczekiwanego. Z tego samego powodu nie zaleca się zakopywanie miąższu jabłka. Zastosowane prawidłowo obierki z jabłek będą stopniowo uwalniać substancje odżywcze. Jabłko przede wszystkim działa pobudzająco i sprawia, że kwiaty szybciej kwitną. Dodatkowo jest one źródłem potasu, fosforu i magnezu. Składniki te wzmacniają układ korzeniowy roślin, a także przyspieszają procesy regeneracji oraz kwitnienia.

