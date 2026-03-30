Weź nóż i zrób to z przelanym skrzydłokwiatem. Uratujesz marniejąca roślinę, a jej liście odżyją i się zazielenią. Sposób na marniejący skrzydłokwiat

Skrzydłokwiat często cierpi z powodu przelania, objawiającego się żółknięciem i wiotczeniem liści.

Zgniłe korzenie i wodniste plamy to zaawansowane objawy, które wymagają natychmiastowej interwencji.

Kluczem do ratowania rośliny jest przesadzenie jej do nowego podłoża i usunięcie uszkodzonych korzeni.

Przelany skrzydłokwiat. Objawy

Skrzydłokwiat to roślina, która potrafi dać znać, kiedy coś jej nie odpowiada. Wówczas jego liście żółkną lub brązowieją, a on sam wyraźnie opada i nie wypuszcza nowych pędów. W takiej sytuacji zastanawiamy się, co zrobić, aby uratować marniejący skrzydłokwiat. Należy oczywiście przeanalizować pielęgnację tej rośliny doniczkowej, gdyż możliwe, że popełniliśmy jakiś błąd. Częstą przyczyną słabnięcia rośliny jest jej przelanie. Niestety bardzo łatwo przedobrzyć z podlewaniem skrzydłokwiatu, a skutki widać wtedy gołym okiem. Jego liście zaczynają żółknąć, często od końcówek lub brzegów, a następnie całe liście stają się żółte. Często stają się wiotkie, ale w dotyku są miękkie i "napęczniałe". W zaawansowanym stadium przelania, zwłaszcza gdy dochodzi do gnicia korzeni, na liściach i łodygach mogą pojawić się ciemne, miękkie, wodniste plamy. Jest to oznaka rozwijającej się choroby grzybowej lub bakteryjnej. Rozpoznanie tych objawów na wczesnym etapie jest kluczowe dla ratowania rośliny. Wówczas trzeba jak najszybciej działać. Jak uratować przelany i marniejący skrzydłokwiat?

Weź nóż i zrób to z przelanym skrzydłokwiatem. Tak uratujesz marniejąca roślinę

Jedynym słusznym sposobem na uratowanie przelanego skrzydłokwiatu jest przesadzenie go do nowego podłoża. Jak to zrobić? Najpierw wyjmij roślinę z doniczki i delikatnie usuń jak najwięcej starego, mokrego podłoża. Następnie sięgnij po ostry nóż lub sekator i odetnij nim wszystkie zgniłe, czarne, miękkie korzenie. Pozostaw tylko te zdrowe, która są jędrne w białym kolorze. Posadź roślinę w świeżym, przepuszczalnym podłożu. Upewnij się również, że doniczka ma otwory drenażowe. Skrzydłokwiat lubi lekkie, przepuszczalne i przewiewne podłoże, które dobrze odprowadza nadmiar wody, ale jednocześnie utrzymuje umiarkowaną wilgoć. Idealne podłoże dla skrzydłokwiatu to mieszanka ziemi uniwersalnej (ok. 50-60%), perlitu (ok. 20-30%) oraz drobnej kory sosnowej lub chipsów kokosowych (ok. 10-20%). Daj roślinie czas na regenerację, a korzeniom na zagojenie się. Podlej ją dopiero, gdy wierzchnia warstwa podłoża przeschnie.

Podlewanie skrzydłokwiatu. Zasady

Podczas podlewania skrzydłokwiatu pamiętaj o jednej złotej zasadzie: lepiej jest podlać mniej niż przelać. Nadmiar wody jest dla tej rośliny znacznie groźniejszy niż krótkotrwała susza. Podlej roślinę taką ilością wody, aby przelała się przez otwory drenażowe na dnie doniczki i zebrała się w podstawce. To oznacza, że całe podłoże zostało nawodnione. Po około 15-30 minutach wylej całą wodę, która zebrała się w podstawce. Skrzydłokwiaty preferują wodę odstaną, o temperaturze pokojowej, najlepiej deszczówkę lub przefiltrowaną. Twarda woda z kranu może z czasem prowadzić do osadzania się kamienia w podłożu, co negatywnie wpływa na korzenie rośliny. Jeśli masz taką możliwość, odstaw wodę w otwartym naczyniu na co najmniej 24 godziny przed podlaniem.

