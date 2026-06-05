Od kiedy dziecko słyszy w brzuchu? Twój głos ma kluczowy wpływ na rozwój mózgu malucha

Jak podaje strona agencji CDC, dzieci w brzuchu zaczynają reagować na dźwięki około dwudziestego czwartego tygodnia ciąży

Zwykłe bicie serca mamy jest znacznie głośniejsze niż szum tła i skutecznie uspokaja rozwijającego się malucha

Badania opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Behavioral Neuroscience potwierdzają, że odgłosy ze świata zewnętrznego mocno pobudzają mózg do zapamiętywania

Przebywanie w bardzo głośnych miejscach i opieranie brzucha o duże głośniki może trwale uszkodzić delikatny słuch dziecka

Codzienne mówienie i ciche śpiewanie to najprostsza metoda na wspieranie prawidłowego rozwoju umysłowego przed narodzinami

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Kiedy dziecko w brzuchu zaczyna słyszeć pierwsze dźwięki?

Zastanawiasz się, od kiedy twój maluch w brzuchu zaczyna odbierać odgłosy z zewnątrz. Uszy twojego dziecka rozwijają się powoli już około 20. tygodnia ciąży, ale to trochę później maluch zaczyna faktycznie reagować na to, co się dzieje dookoła brzucha. Jak możemy przeczytać na stronie agencji CDC (Centers for Disease Control and Prevention), dzieci zaczynają odpowiadać na dźwięki mniej więcej około 24. tygodnia ciąży.

W tym czasie pierwsze sygnały dźwiękowe docierają już do kory słuchowej w mózgu malucha. Oznacza to, że odgłosy ze świata zewnętrznego przenikają przez ciało mamy i powoli stają się odbieraną częścią codziennego życia dziecka. Według informacji opublikowanych na łamach czasopisma Frontiers in Behavioral Neuroscience, ten moment to prawdziwy początek nauki i zapamiętywania dźwięków, co mocno wpływa na cały późniejszy rozwój mózgu.

Wpływ głosu mamy na rozwój mózgu płodu. Dlaczego to ważne?

Choć przez wody płodowe dźwięki z otoczenia docierają do dziecka w nieco przytłumionej formie, to właśnie głos mamy i odgłosy jej ciała są tymi najbardziej wyraźnymi. Na łamach czasopisma Children wykazano, że bicie serca mamy jest o 25 decybeli głośniejsze niż zwykły szum tła, przez co mocno dominuje w tym małym świecie. Do tego dochodzi oddech, codzienne kroki i oczywiście mowa, które stale otaczają malucha przyjemnym i uspokajającym rytmem.

To właśnie twój własny głos gra tu zdecydowanie główną rolę, ponieważ dziecko bardzo łatwo go rozpoznaje dzięki stałemu rytmowi i melodii wypowiadanych słów. Ten naturalny rytm języka pomaga mózgowi malucha w nauce rozróżniania poszczególnych dźwięków i buduje u niego silne poczucie bezpieczeństwa. Zwykłe codzienne mówienie czy śpiewanie do brzucha to świetny sposób, aby wspierać rozwój umysłowy dziecka jeszcze na długo przed jego narodzinami.

Jakie głośne hałasy w ciąży mogą uszkodzić słuch malucha?

Kiedy mówimy o słuchaniu muzyki i dźwiękach, warto wziąć pod uwagę też te, które mogą być dla dziecka zwyczajnie niebezpieczne, dlatego dobrym pomysłem może być omijanie następujących sytuacji:

przebywania w miejscach z hałasem powyżej 115 decybeli (to bardzo głośny dźwięk, który z bliska przypomina pracę piły łańcuchowej)

narażania się na dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości, które często odczuwasz na własnej skórze jako silne wibracje lub dudnienie

opierania brzucha o silne źródła dźwięku, na przykład o duże kolumny głośnikowe na koncertach plenerowych

Warto też pamiętać, że nakładanie przez mamę grubych słuchawek wygłuszających nie ochroni w pełni uszu dziecka w brzuchu przed dużym hałasem. Fale dźwiękowe o bardzo niskich częstotliwościach wyjątkowo łatwo przenikają przez ciało kobiety i mogą negatywnie wpłynąć na wciąż rozwijający się, delikatny słuch.

Jak wspierać rozwój słuchu dziecka w ciąży? Praktyczne porady

Budowanie bezpiecznego i przyjemnego otoczenia dźwiękowego dla twojego dziecka nie wymaga żadnego wielkiego wysiłku z twojej strony. Dobrym pomysłem może być po prostu codzienne mówienie do brzucha, czytanie bajek na głos i ciche nucenie ulubionych, spokojnych piosenek. Warto omijać bardzo głośne miejsca, takie jak huczne koncerty muzyczne czy zakłady pracy z ciężkimi maszynami, z których potężny hałas i drgania bezpośrednio przenoszą się na całe twoje ciało. Warto mieć na uwadze, że to właśnie twój naturalny głos, ciepły śpiew i równe bicie serca to najlepsza możliwa muzyka, jakiej twój maluch potrzebuje do prawidłowego i spokojnego rozwoju każdego dnia.

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Źródła:

Frontiers in Behavioral Neuroscience — “Music From the Very Beginning—A Neuroscience-Based Framework for Music as Therapy for Preterm Infants and Their Parents”

CDC / National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) — “About Noise and Reproductive Health”

CDC / NIOSH — “About Noise and Reproductive Health”

Children (MDPI) — “The Importance of Rhythmic Stimulation for Preterm Infants in the NICU”