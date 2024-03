Odkąd robię to po każdym praniu, moja pralka pachnie świeżością. Raz na zawsze pozbyłam się zapachu stęchlizny z pralki i zapomniałam o pleśni. Sposób na zapach z pralki

Zamiast do kosza wlewam do wiadra i zalewam wodą. W kwietniu mam idealny nawóz do truskawek. Owoce będą soczyste niczym z hiszpańskich upraw. Nawóz do truskawek

Nieprzyjemny zapach z pralki to niestety powszechny problem. Z czasem z pralki zaczyna śmierdzieć, a zapachem stęchlizny mogą przejść świeżo uprane rzeczy. Należy pamiętać, że pralka to urządzenie, w którym bardzo szybko może rozwinąć się pleśń. Sprzyja temu wilgoć, która pojawia się w bębnie po każdym praniu. Również brak regularnego czyszczenia pralki, sprawia, że zaczyna wydobywać się z niej nieprzyjemny zapach. A przecież czysta pralka to gwarancja czystego i pachnącego prania. Dlatego trzeba dbać o to urządzenie, aby spełniało swoją funkcję w naszym domu możliwie jak najdłużej. Jak to robić? Ja odkryłam świetny patent na Instagramie @fazanadom. Odkąd robię to po każdym praniu, moja pralka pachnie świeżością i raz na zawsze zapomniałam o pleśni i zapachu stęchlizny.

Sposób na zapach z pralki

Chodzi o dosłownie trzy czynności, które powinny stać się nawykiem. Otóż po każdym praniu:

Odwrócić bęben, aby sprawdzić, czy nic w nim nie zostało Zostawić otwarte lub lekko uchylone drzwiczki na kilka godzin Zostawić otwartą szufladę na detergenty.

Dzięki tym trzem czynnościom, wnętrze urządzenia dobrze wyschnie i pralka nie będzie śmierdzieć. Oczywiście raz na miesiąc warto także gruntownie wyczyścić pralkę.