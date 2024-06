Odkąd wieczorem zaczęłam palić palić takie kadzidła, to może życie stało się lepsze. Każdego dnia rozpalam to i przechodzę po całym domu. Dlaczego warto palić rozmaryn?

i Autor: Shutterstock

Naturalne kadzidła

kaja 10:43

Rozmaryn to nie tylko popularna przyprawa, która świetnie wzmacnia smak wielu potraw. Można z niego również przygotować naturalne kadzidła. Zapach palonego rozmarynu przynosi ukojenie, redukuje stres oraz minimalizuje napięcia. Od kiedy sama zaczęłam codziennie wieczorem palić rozmaryn, to zauważyłam, że moje życie stało się lepsze. Obecnie to mój ulubiony wieczorny rytuał i nie wyobrażam sobie zasypiania bez aromaterapii z rozmarynu.