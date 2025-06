Odkryj moc myjek wysokociśnieniowych: sekret zadbanej przestrzeni wokół domu

Wsyp do słoika i wstaw do szafy. Przez długie tygodnie Twoje ciuchy będą pachnieć lepiej niż witryny sklepów. Zapach wiosny i kwiatów będzie otulał Cie, za każdym razem, gdy otworzysz szafę

Zamiast do kubka wlej to do muszli klozetowej. Usunie całe złogi brudu z kołnierza i powierzchni. Czyszczenie toalety

W kwiaciarni nauczyli mnie prawidłowo podlewać sansewierię. Od kiedy to robię to sansewieria robi się oraz bardziej zielona. To mój sposób na nawożenie kwiatów doniczkowych

Dobranie metody czyszczenia do typu mebli ogrodowych

By w letnie dni móc przysiąść w otoczeniu przyrody i odetchnąć, zrelaksować się w samotności lub z przyjaciółmi, w naszym ogrodzie muszą znaleźć się wygodne i zadbane meble. Początek lata jest odpowiednim momentem na zatroszczenie się o ich estetyczny wygląd, by służyły jak najdłużej. Do tego trzeba odpowiednio dobrać metodę i narzędzia do ich czyszczenia. W zależności od materiału, z którego wykonane są meble, wymagają one różnych metod pielęgnacji.

W przypadku mebli drewnianych kluczowa jest ocena kondycji drewna. Od jego stanu zależy dobór sposobu pielęgnacji i trwałość osiągniętego efektu. Jeśli to starszy materiał, to zaleca się delikatne czyszczenie ręczne, aby uniknąć uszkodzeń. W przypadku nowszych zestawów ogrodowych świetnie sprawdzą się myjki wysokociśnieniowe i użycie niskiego poziomu ciśnienia, aby nie naruszyć struktury drewna. Środki czyszczące powinny mieć neutralne pH, bezpieczne dla materiału.

Z mebli ogrodowych wykonanych z metalu znacznie łatwiej usuwa się brud niż z tych drewnianych, a myjka wysokociśnieniowa pozwoli wtedy zaoszczędzić sporo czasu. „Ważne jest, aby przy czyszczeniu mebli lakierowanych lub malowanych proszkowo używać trybu niskociśnieniowego oraz dyszy płaskiej z możliwością regulacji ciśnienia, co zapobiegnie uszkodzeniom powierzchni. W przypadku mebli ze stali nierdzewnej rekomendujemy ostrożność, aby uniknąć ryzyka porysowania. Idealnie sprawdzi się tu myjka wysokociśnieniowa z regulacją trybu pracy REA 60 – AK-System” – radzi Michał Pożywiłko, ekspert firmy STIHL.

Natomiast meble rattanowe, ze względu na naturalny materiał i strukturę plecionki, wymagają szczególnie ostrożnego podejścia. Regularne usuwanie brudu i kurzu, a także stosowanie emulsji z wody, oleju lnianego i odrobiny terpentyny to podstawa ich pielęgnacji. „Przy czyszczeniu mebli rattanowych zalecamy użycie myjki wysokociśnieniowej i jej bardzo niskiego ciśnienia strumienia wody. Jest to sposób, aby dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, a jednocześnie postępować delikatnie z materiałem podatnym na uszkodzenia” – dodaje profesjonalista ze STIHL.

Kostka brukowa w doskonałym stanie

Kostka brukowa jest często wybierana do wyłożenia alejek ogrodowych i podjazdów, ale zdarza się, że jej pielęgnacja stanowi wyzwanie. Dopasowanie odpowiednich metod czyszczenia może zapobiec pojawianiu się mchu, gromadzeniu błota czy plam po oleju, które szpecą wygląd całego otoczenia.

Myjki wysokociśnieniowe okazują się najskuteczniejszym narzędziem do walki z trudnymi zabrudzeniami na tego typu nawierzchniach. Jednak przed ich użyciem warto przetestować ciśnienie strumienia wody na mniej widocznym fragmencie powierzchni, by upewnić się, że to wybrane przez nas nie uszkodzi materiału. To istotne zwłaszcza w przypadku kostki betonowej oraz tej z twardego kamienia, którym nie sprzyja wysokociśnieniowe mycie. Podczas czyszczenia ważne jest, aby dokładnie usunąć mech oraz chwasty, gdyż ich korzenie mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia kostki brukowej. W przypadku fug wypełnionych żwirem lub piaskiem skuteczne okaże się użycie skrobaka lub szczotki drucianej, natomiast fugi otwarte można bezpiecznie czyścić za pomocą myjki wysokociśnieniowej.

„Aby ułatwić sobie pracę na większych powierzchniach, warto skorzystać ze specjalnych przystawek do myjek, które znacząco przyspieszają cały proces. Do czyszczenia kostki brukowej idealnie nadaje się myjka STIHL RE 130 PLUS, wyposażona w wytrzymały wąż wysokociśnieniowy o długości 9 metrów, z oplotem stalowym i szybkozłączem wraz z przystawką STIHL RA 110, co pozwala na sprawną pracę na całym terenie ogrodu” – przekonuje ekspert STIHL.

Elewacja wizytówką domu

Zewnętrzna elewacja budynku jako pierwsza przyciąga wzrok, a niestety jej powierzchnia jest podatna na zabrudzenia wynikające z warunków atmosferycznych czy osadzania się pyłu i kurzu. By skutecznie ją wyczyścić, należy dokładne sprawdzić jej stan. Jeśli zauważymy uszkodzenia, to najważniejsze jest ich naprawienie.

„Przed wykorzystaniem myjki należy się upewnić, że elewacja nie jest wykonana z cegieł wypalanych z gliny, gdyż są mniej odporne na uszkodzenia i zbyt wysokie ciśnienie wody może je uszkodzić. Myjki wysokociśnieniowe będą skuteczne w przypadku elewacji tynkowych, na których często osadzają się pył i sadza. Taki sprzęt można wykorzystać, jeśli tynk nie jest wykonany z delikatnej żywicy syntetycznej. Zawsze warto sprawdzić w mniej widocznym miejscu, czy strumień wody z myjki nie uszkodzi elewacji. Natomiast często stosowana w elewacjach cegła klinkierowa wyróżnia się dużą trwałością i można ją efektywnie czyścić za pomocą myjki wysokociśnieniowej” – zaznacza specjalista. „W przypadku elewacji drewnianych, mimo zabezpieczenia ich impregnatami, konieczne jest ich regularne czyszczenie. Przed użyciem myjki wysokociśnieniowej trzeba się upewnić, że nie ma ubytków w ścianie zewnętrznej, a izolacja nie została uszkodzona. Należy jednak unikać użycia dyszy rotacyjnej, która mogłaby uszkodzić drewno. Odległość dyszy od fasady powinna wynosić około 25 cm” – dodaje ekspert STIHL.

Perfekcyjna czystość w każdym calu

Utrzymanie domu i jego otoczenia w nienagannym stanie wymaga regularnej troski zarówno o sam budynek, jak i o przestrzeń wokół niego – w tym nawierzchnię oraz wyposażenie ogrodowe. Kluczowe do zachowania trwałości oraz estetycznego wyglądu materiałów jest stosowanie odpowiednich metod pielęgnacji. Myjki wysokociśnieniowe mogą pomóc skutecznie czyścić różnorodne powierzchnie. Istotne jest, aby sposób czyszczenia był dostosowany do stanu poszczególnych elementów. Część materiałów, ze względu na swoją delikatność, może wymagać bardziej łagodnego traktowania, a w niektórych przypadkach nawet mycia ręcznego. Taka indywidualnie dobrana pielęgnacja sprawia, że zarówno budynek, jak i jego otoczenie zawsze będą się świetnie prezentować.

i Autor: materiały prasowe STIHL

i Autor: materiały prasowe STIHL