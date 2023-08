Ogórki kiszone nie wychodzą? Sekret tkwi w wodzie. Zalewa na ogórki kiszone musi być odpowiednio przygotowana. Większość robi ją źle

Co zrobić żeby kiszone ogórki nie były puste w środku? Bajecznie prosty sposób na pyszne przetwory. Ważne, by zrobić to jeszcze przed kiszeniem

Idealne ogórki kiszone. Sekret tkwi w zalewie

Ogórki kiszone są przepyszne, a przy tym bardzo proste do przygotowania. Kluczem ich dobrego smaku i prawidłowego ukiszenia jest dobrze przygotowana zalewa. Na zalewę do ogórków kiszonych składa się woda oraz sól (dużo soli). Każdy, kto robi przetwory wie, aby gotującą wodę porządnie posolić. Ale co dalej? Jaką temperaturę powinna mieć zalewa? Czy zalewamy ogórki gorącą wodą, a może czekamy aż ostygnie? Okazuje się, że w tym przypadku eksperci mają konkretne wytyczne. Woda do zalewania ogórków kiszonych musi mieć określoną temperaturą.

Jaką temperaturę powinna mieć woda do ogórków kiszonych?

Zalewa składająca się z wody oraz soli powinna mieć temperaturę około 20 stopni Celsjusza, Jest to niezwykle istotne dla samego procesu kiszenia. Zbyt gorąca woda może sprawić, że ogórki stracą swoje właściwości, a z kolei zbyt zimna woda sprawi, że sól odpowiadająca za procesy kiszenia nie rozpuści się, tak jak powinna. Temperatura 20 stopni Celsjusza jest idealna dla samego procesu kiszenia i sprawi, że ogórki wyjdą chrupiące i dobrze ukiszone.

