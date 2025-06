Ogród jak z okładki: profesjonalna pielęgnacja trawnika krok po kroku

Regularne koszenie – klucz do pięknego trawnika

Podstawą pielęgnacji każdego trawnika jest regularne koszenie, które nie tylko poprawia jego wygląd, ale także sprzyja zdrowemu ukorzenieniu trawy i ogranicza rozwój chwastów. W zależności od wielkości terenu i jego ukształtowania do wyboru mamy różne typy kosiarek.

– W przypadku dużych powierzchni najlepszym wyborem będą kosiarki spalinowe. Ich główną zaletą jest wysoka wydajność i niezależność od źródeł zasilania, co pozwala na swobodne koszenie dużych obszarów bez konieczności martwienia się o długość kabla czy dostępność prądu. W mniejszych ogrodach, gdzie ważne jest niezakłócanie spokoju otoczenia, idealnie sprawdzą się kosiarki akumulatorowe. Są one ciche i ekologiczne, a ich mobilność i brak kabli czynią je wygodnymi w obsłudze, szczególnie w przestrzeniach z ograniczonym dostępem. Kiedy priorytetem jest lekkość urządzenia i łatwość manewrowania w ciasnych przestrzeniach, to najlepszym rozwiązaniem okażą się kosiarki elektryczne. Sprawdzą się idealne do niewielkich trawników i pozwolą na precyzyjne przycinanie trawy nawet w trudno dostępnych miejscach – doradza Michał Pożywiłko, ekspert STIHL.

Wybór typu kosiarki powinien być podyktowany specyfiką ogrodu oraz indywidualnymi preferencjami użytkownika, co zagwarantuje najwyższą efektywność i komfort pracy.

Mulczowanie – czyli dwa w jednym

Mulczowanie jest działaniem, które nie tylko zapewni trawnikowi estetyczny wygląd bez konieczności zbierania ściętej trawy, ale także poprawi jakość gleby przez naturalne nawożenie za pomocą rozkładających się źdźbeł trawy. Wiele współczesnych modeli kosiarek, w tym te oferowane przez firmę STIHL, posiada funkcję mulczowania. Alternatywą są automatyczne roboty koszące jak STIHL iMOW®, które mogą ułatwić ten proces dzięki koszeniu trawnika i jednoczesnemu regularnemu wzmacnianiu go naturalnym nawozem.

Detale – przycinanie krawędzi trawnika

W każdym zadbanym ogrodzie duże znaczenie ma dbałość o szczegóły, czyli np. dokładnie wycięte brzegi trawnika. Aby te linie oddzielające trawnik od ścieżek, grządek czy podjazdów były precyzyjnie przystrzyżone, potrzebne są specjalne narzędzia, które sobie z tym poradzą, takie jak nożyce do trawy czy specjalistyczne krawędziarki. – Doskonale w tej roli sprawdzają się urządzenia akumulatorowe. Może to być np. efektywna i łatwa w obsłudze kosa STIHL FSA 30. Najlepiej przyciąć nią krawędzie trawnika przed jego właściwym koszeniem, co pozwoli później zebrać ściętą trawę kosiarką – wskazuje Michał Pożywiłko, profesjonalista ze STIHL.

Wertykulacja – oddychający trawnik

Aeracja, czyli napowietrzanie gleby, odgrywa bardzo ważną rolę w zapewnieniu trawnikowi warunków do prawidłowego oddychania. To właśnie w trakcie tego procesu skutecznie usuwa się filc i materię organiczną, co umożliwia łatwiejsze dotarcie powietrza i wody do systemu korzeniowego trawnika. – Przeprowadzenie aeracji wiosną przyczynia się do bujniejszego i zdrowszego wzrostu trawy. Warto więc zainwestować w akumulatorowy wertykulator, np. STIHL RLA 240, który zapewnia komfortową i sprawną pracę, by gleba została szybko i skutecznie napowietrzona – przekonuje doradca STIHL.

Właściwe podlewanie

Podlewanie trawnika, zwłaszcza podczas okresu suchego, jest szczególnie istotne, by utrzymać roślinność w idealnym stanie. Najodpowiedniejszy czas na nawadnianie to poranek lub wieczór, kiedy niższe temperatury i brak intensywnego słońca nie prowadzą do nadmiernego parowania wody. Podlewać należy regularnie, ale w zrównoważony sposób, ponieważ zbyt intensywne nawadnianie może spowodować przemoczenie gleby, co skutkuje chorobami grzybowymi i gniciem korzeni. Jednak niewystarczająca ilość wody może ograniczyć rozwój trawy i doprowadzić do jej przesuszenia.

Sprzęt ogrodowy, który posłuży przez lata

Wiosenne i letnie miesiące to czas, gdy ogrody budzą się do życia i wymagają szczególnej uwagi oraz troski. Aby zadbać o nie jak najlepiej, potrzebny jest niezawodny i wydajny sprzęt ogrodniczy. Inwestycja w wysokiej jakości narzędzia i maszyny, takie jak kosiarki, nożyce do żywopłotu, wertykulatory czy systemy nawadniające, znacznie ułatwi nie tylko codzienne prace, takie jak koszenie trawy, przycinanie gałęzi czy pielęgnacja gleby, ale także pomoże w realizacji innych ambitnych projektów ogrodowych, np. zakładaniu nowych rabat, formowaniu żywopłotów czy renowacji trawnika.

– Dobrej jakości sprzęt ogrodniczy charakteryzuje się większą wytrzymałością i niezawodnością, co przekłada się na jego długotrwałe użytkowanie i – w perspektywie czasu – niższe koszty eksploatacji. Ponadto ergonomia i nowoczesne technologie stosowane w profesjonalnych narzędziach znacząco poprawiają komfort pracy, zmniejszają wysiłek i zmęczenie, co jest szczególnie ważne podczas długich sesji pracy w ogrodzie – podsumowuje ekspert STIHL.

i Autor: materiały prasowe STIHL

