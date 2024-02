Osłupieliśmy, gdy dowiedzieliśmy się o tym, jak nazwali swoje dziecko. Jedyne takie imię w Polsce. Zna je każdy

Polski dziennikarz chciał nadać synowi nietypowe imię. Musiał stoczyć bój z Radą Języka Polskiego

Dziennikarz Wojciech Staszewski wraz z żoną w 2018 roku postanowili nadać swojemu 4-letniemu synowi drugie imię. Wybór okazał się dość nietypowy bowiem padło na imię Yoda. W tej sprawie swoją opinię wydawała Rada Języka Polskiego, która wskazała, że ciężko przewidzieć, czy imię to w przyszłości może okazać się krzywdzące dla dziecka. Imię to nie występuję w języku polskim, a jego forma posiada nietypową pisownię. Finalnie Rada Języka Polskiego nie wydała negatywnej opinii. - Prawo o aktach stanu cywilnego nie zakazuje nadawania w Polsce imion obcych. Gdyby chodziło o pierwsze imię, moja opinia byłaby prawdopodobnie negatywna, ale ze względu na to, że jest to drugie imię, a pierwsze nie pozostawiało wątpliwości co do płci dziecka, a także rodzice dziecka odpowiednio uargumentowali ten wybór – moja opinia była pozytywna - tłumaczyła Barbara Romocka-Tyfel, zastępca dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Kim był Yoda?

Yoda to jeden z najbardziej znanych bohaterów sagi "Gwiezdnych wojen". Yoda to inteligentna istota, która posiadała ogromną moc Jedi. Jego pochodzenie owiane jest tajemnicą. Yoda mimo niskiego wzrostu i sędziwego wieku był silny, sprytny i niezwykle szybki. Może to właśnie te cechy znanego bohatera sprawiły, że Wojciech Staszewski wraz z żoną postanowili nadać takie drugie imię swojemu synowi.