Dodaj do gorącej wody, zamieszaj, a domowy płyn do naczyń domyje najgorszy tłuszcz. Naczynia będą perfekcyjnie czyste na błysk. Domowy płyn do mycia naczyń

Siekam, gotuję i wrzucam do kopca kreta jeszcze w lutym. Dzięki temu kret wyniesie się w jedną noc. Nawet nie pomyśli, by wrócić. Jak się pozbyć kreta z ogrodu?

Analitycy Kiwi.com prześledzili urlopowe trendy w kilku miastach Polski: w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach. Z badań wyraźnie wynika, że rozpoczęła się zimowa przerwa w szkole, rezerwacje rodzinne stają się coraz bardziej widoczne – na razie wyprzedzają rezerwacje podróży solo i w duecie, zwłaszcza w przypadku Wrocławia, Warszawy, Katowic i Gdańska.

Oszczędni polecą na ferie z tych lotnisk w Polsce. Tutaj można upolować tanie bilety

Z raportu wynika, że podróżni z Katowic i Gdańska skorzystali z najtańszych ofert, ze średnimi cenami lotów na poziomie 125 euro (526 zł) i 82 ruro (ok. 345 zł) na najkrótszych europejskich trasach. Dodatkowo lokalne lotniska oferowały również najbardziej konkurencyjne cenowo trasy międzykontynentalne – w średniej cenie około 323 euro (około 1360 zł). To o 100 euro (ok. 421 zł) mniej niż w Krakowie czy Poznaniu. Jedna trzecia podróżnych na wakacjach spędzi od 4 do 6 dni. W nadchodzących tygodniach widać wyraźny wzrost rezerwacji rodzinnych, na Kiwi.com to co trzecia. Najchętniej wybierane dni na początek zimowej przerwy to 14, 18 i 17 lutego. Preferowane trasy dla mieszkańców Katowic to Katowice – Ateny i Katowice – Rzym, podczas gdy mieszkańcy Gdańska najczęściej wybierają Mediolan, Kopenhagę, Paryż i Alicante.

Ferie 2025. Loty z Poznania i Krakowa

Z raportu Kiwi.com wynika, że ​​ponad 55 proc podróżnych z Krakowa i Poznania woli krótkie wypady typu city-break, podczas gdy 15 proc. decyduje się na dłuższe pobyty od siedmiu do dziesięciu dni. Liczba rezerwacji rodzinnych jest nieco niższa niż w przypadku Gdańska i Katowic, ale nadal niemal co trzecia (27 proc) dotyczy wyjazdu rodzinnego. Urlopowicze wydadzą średnio 131 euro (ok. 552 zł) na bilety lotnicze. Co ciekawe, lecący z Poznania i Krakowa w porównaniu z innymi, najwięcej zapłacą za loty na trasach międzykontynentalnych — średnio 528 euro (ok. 2 224 zł), czyli o około 40 euro (ok. 168 zł) więcej niż z Warszawy i o 100 euro (ok. 421 zł) więcej niż w przypadku Gdańska i Katowic. Najbardziej pożądanymi kierunkami dla mieszkańców Krakowa są Londyn, Rzym, Barcelona i Mediolan. Tymczasem poznaniacy wybierają głównie Londyn, Rzym i Maltę.

Ferie 2025. Loty z Wrocławia i Warszawy

Podróżni ze Stolicy, którzy na nadchodzący zimowy, rozpoczynający się 3 lutego, najczęściej wybierali Rzym, Teneryfę, Barcelonę, ​​Londyn i Ateny. Poza Europą decydowali się na wakacje w Maroku i Tajlandii. Tymczasem turyści podróżujący z Wrocławia w tym roku wykazali szczególne zainteresowanie Malagą, Rzymem i Funchal. Preferowane daty wyjazdu to 31 stycznia i 3 lutego. 24 proc podróżnych będzie cieszyć się dłuższymi pobytami do 10 dni, dłuższymi niż w przypadku mieszkańców z innych regionów Polski. Choć średnia cena biletu lotniczego była najwyższa wśród podróżnych z Polski i wyniosła około 199 euro (ok. 838 zł), to loty długodystansowe okazały się znacznie tańsze niż w przypadku Krakowa i Poznania.

Podróże nie kończą się wraz z feriami zimowymi

Kiwi.com już zauważyła ciekawy trend podróżniczy na resztę roku. Wśród kierunków, które odnotowały znaczący wzrost zainteresowania, znalazła się m.in. Afryka Północna, z Maroko i wzrostem rezerwacji na poziomie 25 proc., Agadirem 62,5 proc. Tunezją i wzrostem o 65 proc. oraz Egiptem – 47 proc. Wygląda na to, że również więcej Polaków zdecyduje się na podróż do Włoch, które odnotowały piętnastoprocentowy wzrost, zwłaszcza Mediolan, Bari, Bolonia i Palermo. I wreszcie Azja Południowo-Wschodnia, której popularność nie przestaje rosnąć. W zeszłym roku Kiwi.com odnotowało duże zainteresowanie rezerwacjami wśród użytkowników z Polski i wygląda na to, że 2025 rok może nie być gorszy, zwłaszcza jeśli chodzi o Filipiny, Wietnam i Indonezję.

ZOBACZ TEŻ: Dzień Świstaka 2025. Ludzie zjeżdżają do Punxsutawney z całego kraju, nie tylko po prognozę pogody. Tak obchodzi się Dzień Świstaka

Autor: