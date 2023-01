Patent na błyskawiczne odetkanie zatkanego zlewu. Kobieta odkryła niesamowity trik. Nie będziesz już kupować kreta

Sposób na błyskawiczne odetkanie zatkanego zlewu. Zobacz, jak to zrobić

Zatkany zlew potrafi napsuć sporo krwi. Udrożnianie rur to zdecydowanie ta czynność, którą każdy regularnie powinien wykonywać w swoim domu. Włosy, resztki jedzenie i inne rzeczy, które trafiają do zlewu mogą przysporzyć wielu problemów. Najpopularniejszym sposobem jest korzystanie z kreta, czyli granulek od udrażniania rur. Kret jest jednak bardzo żrący i potencjalnie szkodliwy. Portal genialne.pl przetestował domowy sposób na odetkanie zatkanego zlewu. Jest on szybki, skuteczny oraz tani. Jak odetkać zatkany zlew domowymi sposobami? Wystarczy, że przygotujesz mieszankę 4 łyżek sody oczyszczonej i 500 ml octu. Porządnie je wymieszaj, a w międzyczasie zagotuj 1,5 lista wody. Wlej mieszankę octu i sody oczyszczone, a całość zalej wrzącą wodą. Ten sposób jest wyjątkowo skuteczny i naturalny. Pamiętaj, by regularnie udrażniać rury. Nie wrzucaj do zlewu rzeczy, które nie powinny się z nim znaleźć, ja skorupki po jajkach, leki oraz fusy po kawie. Nie wlewaj także do zlewu gorącego oleju.

