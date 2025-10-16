Pędem do Action przed weekendem! Ten pionowy odkurzacz wysprząta każdy kąt niczym Dyson, a kosztuje tylko 250 zł. Promocje w Action

Weekendowe porządki? Bezprzewodowy odkurzacz pionowy to hit, który ułatwi sprzątanie bez plączących się kabli.

Action oferuje odkurzacz pionowy, idealny dla domów ze zwierzętami, w cenie poniżej 300 zł.

Sprawdź, dlaczego ten sprzęt to okazja i jak jego parametry sprawdzą się w Twoim domu!

Pędem do Action przed weekendem! Pionowy odkurzacz bezprzewodowy za 250 zł

Weekend tuż tuż, a to w wielu polskich domach oznacza jedno - sobotnie porządki. Ten jeden dzień w tygodniu wiele z nas przeznacza na mycie łazienki, armatury, podłóg, a także odkurzanie. I chyba każdy przyzna, że hit ostatnich lat, czyli bezprzewodowy odkurzacz pionowy zdecydowanie nam to zadanie ułatwił. Przede wszystkim nie trzeba go rozkładać przed każdym użyciem, walczyć z plączącym się kablem między nogami i przepinać go między kontaktami, aby móc wysprzątać calutkie mieszkanie. Jednak nie każdego z nas stać na taki odkurzacz pionowy, gdyż ich ceny zaczynają się od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych. I tu na ratunek spada nam popularny w ostatnich latach sklep Action, w którym można dostać niemalże wszystko to, co niezbędne w domu, w tym nawet odkurzacz bezprzewodowy. Dlatego pędem do Action jeszcze przed tym weekendem, bo od 15 października trwa tam promocja na bezprzewodowy odkurzacz pionowy w atrakcyjnej cenie. Kosztuje jedynie 259,95 zł.

Odkurzacz pionowy w Action to hit na promocji. Sprawdziłyśmy jego parametry

Promocje w Action od zawsze rozgrzewają do czerwoności klientów sklepu. I tak tez jest i tym razem. Na informację o promocji na odkurzacz pionowy bezprzewodowy można natknąć się na przykład skrolując Instagrama. Jak czytamy na stronie internetowej Action bezprzewodowy odkurzacz pionowy Beldray został zaprojektowany specjalnie dla domów ze zwierzętami domowymi. Odkurzacz bez trudu usuwa uporczywą sierść zwierząt i kurz z mebli i podłóg. Dzięki elastycznej rurze łatwo dotrzesz do trudno dostępnych miejsc, np. pod kanapą. Jedno ładowanie odkurzacza pozwala na korzystanie ze sprzętu nieprzerwanie przez 35 minut. Obecnie w promocji ten odkurzacz pionowy kosztuje 295,95 zł zamiast 299,95 zł.

i Autor: Action/ Materiały prasowe Odkurzacz pionowy Action