PencilWash - najcieńsze, ultralekkie i higieniczne urządzenie do sprzątania na mokro i sucho

John Churchill

Dyrektor ds. technologii w firmie Dyson:

„Zależy nam na tym, aby nasze urządzenia były coraz mniejsze i lżejsze, a jednocześnie znacznie bardziej wydajne. PencilWash™ wprowadza tę ideę w obszar urządzeń do sprzątania na mokro: jest to nasz najcieńszy i najlżejszy model, którym można manewrować bez wysiłku i który dociera tam, gdzie inne nie mogą. Dzięki nawilżaniu, mieszaniu i usuwaniu zanieczyszczeń zapewnia higieniczną czystość przy użyciu wyłącznie świeżej wody, a wszystko to dzięki naszemu bezfiltrowemu systemowi. Urządzenie łączy w sobie prostotę mopa z mocą i precyzją zapewnioną przez technologię firmy Dyson.”

Najcieńsze i najlżejsze urządzenie do sprzątania na mokro

Z łatwością sprząta ciasne przestrzenie.

Nowa, bardzo cienka i lekka rączka o średnicy zaledwie 38 mm sprawia, że sprzątanie na mokro jest łatwe, bez kompromisu dla higieny i skuteczności pracy.

Dyson PencilWashTM waży zaledwie 2,2 kg, a ciężar samej rączki to 380 g.

Jest on niezwykle zwrotny i steruje się nim w naturalny sposób, wykonując łatwe skręty. Można go położyć płasko i przy nachyleniu urządzenia do 170 o z łatwością odkurzać pod meblami, docierając do ciasnych miejsc bez utraty wydajności.

Brak brudnych filtrów

Brak nieprzyjemnych zapachów

W przeciwieństwie do tradycyjnych urządzeń do sprzątania na mokro i sucho, Dyson PencilWashTM nie posiada filtra, który gromadzi brud, sprzyja rozwojowi bakterii, wydziela nieprzyjemny zapach oraz jest trudny i nieprzyjemny w czyszczeniu. Bezfiltrowa konstrukcja eliminuje ryzyko powstawania osadu, zatorów lub spadku wydajności, zapewniając za każdym razem skuteczne i niezawodne sprzątanie.

Rolka z mikrofibry o wysokiej gęstości

Skutecznie usuwa mokre plamy i zabrudzenia, pozostawiając szybkoschnącą powierzchnię podłogi.

Dyson PencilWashTM został zaprojektowany z myślą o usuwaniu wszelkiego rodzaju zabrudzeń za jednym przeciągnięciem, w tym mokrych plam i rozlanych płynów. Urządzenie wyposażone jest w elektroszczotkę z mikrofibry o wysokiej gęstości, zawierającą 64 000 włókien na cm2, która obraca się z dużą prędkością, usuwając jednocześnie mokre i suche zanieczyszczenia.

Brudna woda i zanieczyszczenia są na bieżąco usuwane z elektroszczotki z mikrofibry przy każdym jej obrocie. W połączeniu z precyzyjnie zaprojektowanym 8-punktowym systemem nawilżania, który zapewnia stały dopływ świeżej wody do rolki, użytkownicy mają zawsze do dyspozycji świeżą wodę do mycia podłogi. Dzięki temu każde kolejne sprzątanie jest tak samo higieniczne jak pierwsze.

Sprząta do 100m2 podłogi

Wyposażony jest tryb nawilżania, który można regulować.

Dyson PencilWashTM oferuje dwa tryby nawilżania, które umożliwiają precyzyjną kontrolę wilgotności podłogi.

Niezależnie od tego, czy myje niewielkie plamy, czy uporczywe zabrudzenia, użytkownicy mogą dostosować przepływ wody do różnych powierzchni i potrzeb związanych ze sprzątaniem, uzyskując optymalne wyniki i szybkie schnięcie podłogi.

Zbiornik na czystą wodę o pojemności 300 ml pozwala umyć podłogę o powierzchni2 do 100 m2. Podczas 30-minutowej pracy można umyć większość domu, a podłogi szybko wyschną.

Probiotyczny środek do czyszczenia podłóg twardych Dyson 02

Środek do czyszczenia twardych podłóg Dyson 02 Probiotic został opracowany specjalnie dla wszystkich modeli urządzeń Dyson do sprzątania na mokro. W tym dla modelu Dyson PencilWash™, aby zapewnić optymalną wydajność czyszczenia podłóg i dłuższy efekt świeżości. Środek ten nie zawiera substancji pieniących, jest nietoksyczny i zapewnia głębokie czyszczenie na poziomie mikroskopowym, skutecznie usuwając brud i zanieczyszczenia, a jednocześnie jest delikatny dla podłóg i bezpieczny dla zwierząt domowych oraz dzieci.

Można go nabyć bezpośrednio od firmy Dyson.

i Autor: Dyson/ Materiały prasowe

i Autor: Dyson/ Materiały prasowe