„Kill Bill: The Whole Bloody Affair” w Multikinie. Specjalne pokazy w ramach Kultowego Kina z Lotto już 21 i 23 lutego

W filmie Uma Thurman wciela się w Pannę Młodą, byłą członkinię elitarnego Zabójczego Oddziału Żmij. Pozostawiona na pewną śmierć w dniu swojego ślubu przez byłego szefa i kochanka Billa, po latach powraca, by wymierzyć sprawiedliwość. Zanim jednak stanie z nim twarzą w twarz, musi odnaleźć i pokonać pozostałych członków dawnego zespołu.

„Kill Bill: The Whole Bloody Affair” to filmowe dzieło stworzone z teatralnym rozmachem, pełne dynamicznej akcji, wyrazistej stylistyki i charakterystycznych dialogów. To jedna z najbardziej ikonicznych opowieści w historii kina, która na stałe zapisała się w popkulturze.

Pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino z Lotto są jedyną okazja, by zobaczyć kultową sagę zemsty w kompletnej, reżyserskiej wersji - rzadko prezentowanej w kinach i trwającej cztery i pół godziny. Dbając o komfort widzów w trakcie seansu przewidziana jest 15-minutowa przerwa. Bilety na seanse 21 i 23 lutego są dostępne w kasach kin, na stronie www.multikino.pl oraz w aplikacji mobilnej.