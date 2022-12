Piękne życzenia imieninowe dla Ewy. Wzruszające rymowanki do wysłania. Imieniny Ewy - 24 grudnia

Jak jeść podczas świąt, by nie przytyć? Psycholog zdradza 5 sposobów, by cieszyć się świętami i by dieta nie poszła w las

Byliście grzeczni w tym roku? Perchta już czeka, by Was ukarać. To złowrogi duch świąt. Tego nie wiedzieliście o Bożym Narodzeniu

Imieniny Ewy - kiedy wypadają?

Zastanawiasz się, kiedy wypadają imieniny Ewy? W ciągu roku mamy kilka dat, w których obchodzimy imieniny Ewy. Są to: 12 lutego, 14 marca oraz 24 grudnia. I to właśnie Wigilia jest najpopularniejszą datą, w której Ewy mają swoje święto. Imię Ewa pochodzi z języka hebrajskiego od słowa hawla - "dająca życie" lub "pochodząca od męża". Zgodnie ze znaczeniem imienia Ewa to osoba niezwykle rodzinna i uczuciowa. Kocha pomagać innym, jest towarzyska i nie lubi ryzyka. Jej szczęśliwą liczbą jest 7, a kolorem - granatowy. Czego zatem życzyć Ewie z okazji jej imienin 24 grudnia? Z pewnością szczęścia, zdrowia i miłości - to są najważniejsze wartości w życiu każdej Ewy. Życzenia imieninowe dla Ewy powinny być szczere i wzruszające - takie z pewnością zapadną w jej pamięci na długo.

Piękne życzenia imieninowe dla Ewy

Życzenia imieninowe dla Ewy składamy w Wigilię, czyli 24 grudnia. Warto tego dnia obdarować wszystkie solenizantki ciepłymi słowami, które sprawią im ogrom radości. Te piękne życzenia imieninowe można wysłać SMS.

Ewuniu, w dniu Twych imienin życzę Ci samych radosnych chwil w życiu, pogody ducha, wygranej w totka, szczęśliwej miłości, spełnienia najskrytszych marzeń i sprzyjającego losu. Wszystkiego co najlepsze!

Imię Ewa w kalendarzu, to jest Twój szczęśliwy dzień. Poczta kwiatów w korytarzu, już za chwilę spotka Cię! Życzeń pęki weź do serca i uśmiechaj często się. Smutków niech Ci nikt nie wkręca, dziś są Ewo imieniny Twe!

Niech w imienin Ewy dzionek, przepięknie śpiewa skowronek i moc życzeń przyniesie. Dlatego życzę powodzenia w karierze!

W tym uroczystym dniu Twoich imienin szczere i serdeczne życzenia długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu składa...

Ewo, Ewo moja piękna, życzę w dniu Twojego święta: zdrowa, szczęści i radości, dużo w życiu Twym miłości! Kasa niech się zawsze zgadza, a los sprzyja – nie przeszkadza!

Sonda W jaki sposób najczęściej składasz życzenia imieninowe? SMS Osobiście Telefonicznie Wysyłam kwiaty z liścikiem