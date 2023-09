Piękny dom: pomysły na wyposażenie domu na chłodniejsze pory roku z poradami

Zrób to z PARKSIDE!

W nadchodzącym sezonie spadające temperatury zachęcają nas do spędzania większej ilości czasu we własnych czterech ścianach i zapewnienia sobie komfortu w domu. Nadszedł właściwy moment, aby wziąć sprawy w swoje ręce i wyrazić swój styl za pomocą prostych projektów DIY. Istnieją niezliczone sposoby na ulepszenie własnej przestrzeni życiowej i uczynienie jej bardziej przytulną - a zamiast pozbywać się starych przedmiotów, przy niewielkim wysiłku, można przekształcić je w uniwersalne meble

Dzięki odrobinie umiejętności, a także z wykorzystaniem poniższych wskazówek i praktycznych narzędzi PARKSIDE, niepowtarzalny wygląd Twojego wnętrza stworzysz w mgnieniu oka. Wyposażony w odpowiednie narzędzia, pasujące akcesoria, a także mnóstwo motywacji, porzucisz wszystkie ograniczenia kreatywności. Zaczynamy!

Okrągła rzecz: otomana wykonana z opon samochodowych

Nawet zużyte letnie opony mogą znaleźć nowe zastosowanie i zostać przekształcone w autorski puf. Aby uzyskać podstawową ramę klasycznego okrągłego projektu, wystarczy wyciąć dwa pasujące do siebie koła z drewna odpadowego za pomocą wyrzynarki wahadłowej PARKSIDE PSTDA 20-Li B3 i przykręcić je mocno do górnej i dolnej części opony. Następnie potrzebujesz około 90 metrów liny sizalowej. Możesz wybrać tę klasyczną beżową lub zdecydować się na kolorową, czy nawet wzorzystą. Po wybraniu preferowanego koloru, lina jest przyklejana w kółko wokół całej obręczy, zaczynając od środka górnego drewnianego panelu. W tym celu idealny będzie uniwersalny akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco PARKSIDE, który nagrzewa się w ciągu 60 sekund, dzięki czemu praca jest szybka i prosta. Gotowa otomana znajdzie wiele zastosowań, na przykład jako stolik kawowy lub podnóżek.

Jeśli nie chcesz rozstawać się ze swoim ulubionym fotelem, możesz samodzielnie zmienić jego tapicerkę przy niewielkim wysiłku. Lekki i kompaktowy zszywacz elektryczny PARKSIDE PHET 15 C2 z antypoślizgowym miękkim uchwytem zapewnia wygodną obsługę i będzie idealnym narzędziem do nadania meblom wypoczynkowym zupełnie nowego wyglądu.

Narzędzia dla wszystkich

Nawet większe projekty remontowe można z powodzeniem przeprowadzić samodzielnie. Zwłaszcza amatorzy majsterkowania nie powinni obawiać się żadnego sprzętu, a odpowiednie do uzyskania profesjonalnego rezultatu narzędzia nie zawsze muszą być drogie. Dzięki bezstopniowo regulowanej pilarce ukosowej PKS 1500 B3 firmy PARKSIDE można łatwo przycinać na wymiar zarówno elementy drewniane, jak i plastikowe, a zintegrowany z piłą laser zapewnia zwiększoną precyzję cięcia.

Najważniejsze elementy do przechowywania na ścianie

Aby stworzyć półkę ścienną z drewnianych desek i skórzanych pasków, wystarczy przyciąć deski do pożądanego rozmiaru i wywiercić kilka otworów, aby przymocować paski. W tym celu przyda się akumulatorowa wiertarko-wkrętarki PARKSIDE 20 V PABS 20 Li E6 oraz kilka wkrętów i kołków, służących jako uchwyty do drewnianych desek. Przycięte drewniane deski włóż do skórzanych pasków i nowoczesna półka ścienna z odrobiną industrialnego szyku jest gotowa do zawieszenia!

