Pierwsze wodorowe SPA w Europie jest w Polsce. Dlaczego wodór?

Jak podaje PAP "już w 2017 r. brytyjska dziennikarka beauty Perdita Nouril napisała na łamach „The Daily Telegraph” artykuł, w którym postawiła tezę, że wodór molekularny może być nowym świętym Graalem przeciwdziałania starzeniu się." Od tego czasu wodorowe uzdrowiska wyrastają jak grzyby po deszczu. Są bardzo popularne między innymi w Korei Południowej oraz USA. Pierwsze tego typu miejsce w Europie powstało w Warszawie.

Studio Sante Uzdrowisko Miejskie w Warszawie to wyjątkowe miejsce, gdzie zadbasz zarówno o swoje ciało oraz duszę. Znajdziesz tam wszystko, czego potrzeba do pełnego relaksu, od najnowocześniejszych zabiegów beauty, saun i basenów bez nieprzyjemnego zapachu chloru, po wspomniany wodór. Pierwiastek ten wykazuje bardzo silne działanie antyoksydacyjne i korzystanie wpływa na naszą skórę, spowalnia również procesy starzenia cery. Dodatkowo, wodór wspomaga odporność i poprawia wydolność organizmu. - Od lat jednym z naszych sposobów na well-being jest korzystanie z najnowocześniejszych metod wspierania zdrowia i odporności. Jako pierwszy obiekt w Europie oferujemy inhalacje wodorem, wodę wodorową do picia oraz Wodorowe SPA w jednym miejscu. Wodór molekularny to najsilniejszy przeciwutleniacz w naturze. Łagodzi ostre, jak i przewlekłe stany chorobowe, przynosząc ulgę w ponad 170 dolegliwościach - czytamy na stronie Studio Sante Uzdrowisko Miejskie.

Co tam znajdziesz?

W ofercie Studio Sante Uzdrowisko Miejskie są między innymi wszelkiego rodzaju masaże, wodorowe lub krzemowe jacuzzi, kapsuła floatingową, czy japońska sauna skalna Ganbanyoku, w której podczas 60-minutowego seansu bez wysiłku stracisz nawet do 1200 kalorii i zredukujesz cellulit. To również oferta szeregu zabiegów na jędrną i piękną skóra oraz profesjonalne porady od fizjoterapeutów.

Jacuzzi wodorowe

"Cząsteczki wodoru w formie nanopęcherzyków łatwo przenikają przez ścianę naczynia krwionośnego, a następnie z ogólnoustrojowym krążeniem są rozprowadzane w całym organizmie. Wodór rozszerza naczynia włosowate, a tym samym zwiększa przepływ krwi".

"Dobre życie by Ibisz"

Piękne wnętrza oraz wyjątkowy nastrój są idealną scenografią do intymnych rozmówi i rozważań. Dlatego też Studio Sante Uzdrowisko Miejskie wraz z Krzysztofem Ibiszem prowadzi cykl rozmów "Dobre życie by Ibisz". To spotkania z gwiazdami, podczas których Krzysztof Ibisz porusza ważne dla nich tematu i dyskusje o życiu. W pierwszym odcinku projektu „Dobre życie by Ibisz” Krzysztof Ibisz rozmawia z Małgorzatą Sochą – aktorką, a prywatnie mamą 3 dzieci. Poruszano tematy well being oraz równowagi w życiu.

