Pistacja oraz Matcha w wiosennym menu Costa Coffee

Kruszę, wkładam do bębna i nastawiam pranie firanek. Działa jak wybielacz. Moje firanki są śnieżnobiałe jak nowe. Sposób na pranie firan

Wlewam 1 łyżkę do ciepłej wody i dokładnie mieszam. Podlewam tym wszystkie storczyki w domu. Energetyk dla storczyków. Rosną po im jak na drożdżach. Pielęgnacja storczyków

Aromatyczne, ale jednocześnie orzeźwiające i świeże dania oraz napoje to podstawa wiosennej kuchni, dlatego nowa oferta Costa Coffee została skomponowana tak,aby zapewnić najlepsze doznania smakowe. Wśród nowości znaleźć można smakowe kawy, owocowe słodkości oraz lekkie kanapki. Wiosenna propozycja kaw od Costa Coffee zaskakuje różnorodnością i świeżym połączeniem. Całkowitą nowością w tegorocznej ofercie jest Pistachio Latte. Delikatna, słodka i aromatyczna kawa z wyczuwalną wyraźną nutą pistacji, dodatkiem bitej śmietany i prażonych, kruszonych pistacji. Kolejna nowość to Matcha Mango Caffè Latte, która łączy w sobie purée mango z dodatkiem syropu Green Tea Matcha. Kawa również udekorowana jest bitą śmietaną i posypką z matchy. Jej odpowiednikiem na zimno jest kawa Matcha Mango Iced Caffè Latte z mleczną pianką zamiast bitej śmietany. Pozycja obowiązkowa w menu Costa Coffee to kawa Salted Caramel Latte, w której dominuje smak słonego karmelu, a delikatna pianka i chrupiąca posypka są jej najlepszym dopełnieniem. Kawa dostępna jest również w wersji na zimno jako Salted Caramel Frappé.

Zobacz także: Dodaję kroplę i przecieram szyby. Ten sposób na mycie okien zdradził mi znajomy z profesjonalnej firmy sprzątającej

Tegoroczne menu rozszerzone zostało o ofertę świeżo wyciskanych Soków Premium, które składają się z samych naturalnych składników. Bazę soków stanowi sokze świeżych pomarańczy, a dodatki to truskawki, wiśnie, ananas i mango oraz świeże liście szpinaku. Jak co roku do oferty wprowadzona została też Herbata Wiosenna Premium, której bazą jest czarna herbata English Breakfast, a dodatkami naturalne składniki: miód wielokwiatowy, cytryna i mrożone porzeczki oraz truskawki.“Po kampanii zimowej postanowiliśmy zrewolucjonizować ofertę wiosenną wzbogacając ją o bardzo unikalne, kolorowe i modne w tym sezonie smaki. Hitem naszejwiosennej oferty jest Pistachio Latte – aromatyczna kawa w której głównym bohaterem smaku jest pistacja – mówi Agnieszka Bobrukiewicz, Commercial Marketing Director Costa Coffee. W każdej kampanii staramy się też wprowadzać nowe limitowane pozycje, w których eksperymentujemy ze smakiem. Tak właśnie jest w przypadkuMatcha Mango Caffè Latte: zdecydowaliśmy się na połączenie dwóch oryginalnych smaków purée z mango i matchy. W efekcie otrzymaliśmy świeże, wiosenne połączenie, które z radością i zaciekawieniem serwujemy naszym gościom – dodaje Bobrukiewicz.

Wśród słonych przekąsek pojawią się trzy nowe pozycje: Kanapka z pastą jajeczną, majonezem i szpinakiem oraz dwie opcje z mięsem w postaci Kanapki z szynką, ogórkiem konserwowym, grillowaną papryką, szpinakiem oraz majonezem. Dodatkowo w ofercie pojawiła się Quiche z kurczakiem z brokułami, suszonymi pomidorami i szpinakiem.W Costa Coffee nasi Goście mają również możliwość skomponowania własnych zestawów. Dostępne są trzy zestawy do wyboru w promocyjnej cenie: zestawy ześwieżym wypiekiem, dowolnym ciastem lub pyszną, nową kanapką. Każdy zestaw oprócz przekąski zawiera również dowolną kawę klasyczną.

“W tym sezonie mocny nacisk kładziemy na trendy smakowe, wizualnie atrakcyjne kawy i coffee pairing, czyli możliwość połączenia kawy z jedzeniem: jak na przykładMatcha Mango Caffè Latte z torcikiem Matcha. To pozwala gościom na stworzenie idealnego zestawu. Dodatkowo wprowadzamy zestawy value z nową słoną ofertą” –dodaje Agnieszka Bobrukiewicz. Wśród wiosennych deserów królować będzie Torcik Matcha z dodatkiem herbaty matcha z kremem z płatkami migdałów i nadzieniem cytrynowym. Dodatkowo goście będą mogli spróbować Sernika brzoskwinia-marakuja na kruchym spodzie z nadzieniem o smaku marakui, wypełnionym po brzegi kawałkami brzoskwini.

i Autor: Materiały prasowe Costa Coffee

i Autor: Materiały prasowe Costa Coffee