Po śniadaniu wielkanocnym biorę garść tego i sypię pod zamiokulkasa. Liście i pędy momentalnie robią się bardziej zielone. Nawóz do zamiokulkasa, który zmiecie kupne odżywki

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-04-04 13:48

Domowy nawóz do zamiokulkasa, który sprawdzi się podczas Wielkanocny. Zamiokulkas nazywany jest rośliną do opornych. To świetny kwiat dla początkujących. Zachwyca ciemno zielonymi liśćmi i nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Warto jednak raz na jakiś czas nawozić go, aby roślina lepiej rosła. Ten domowy nawóz nie tylko doskonale drenuje podłoże, ale również dostarcza potrzebnych witamin.

  • Zamiokulkas to sukulent idealny dla początkujących, który nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji, ale odpowiednie nawożenie może zdziałać cuda.
  • Wykorzystaj skorupki jajek, by wzmocnić swój zamiokulkas – dostarczą mu wapnia i poprawią drenaż gleby.
  • Pamiętaj o umiarkowanym podlewaniu (raz na dwa tygodnie latem, rzadziej zimą) i odpowiedniej temperaturze, by zapewnić mu optymalne warunki.
  • Chcesz, by Twój zamiokulkas miał grube łodygi i intensywnie zielone liście? Odkryj proste triki pielęgnacyjne!

Zamiokulkas to roślina z rodziny sukulentów. Zachwyca pięknymi, ciemnozielonymi liśćmi, które nawet zimą nie tracą swojej intensywnej barwy. Zamiokulkas świetnie oczyszcza powietrze w pomieszczeniu i nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Mówi się, że to idealny kwiat doniczkowy dla osób, które nie mają ręki do roslin. Dobrze znosi przejściowe susze i nie potrzebuje intensywnego nawożenia. Nie znaczy to jednak, że zamiokulkasa nie warto raz na jakiś czas nawozić. Odpowiednie nawozy sprawią, że zamiokulkas będzie miał stały dostęp do substancji odżywczych oraz odpowiednio spulchnioną ziemię w doniczce. Wśród najlepszych sposobów na naturalne nawożenie zamiokulkasa wymienia się skorupki po jajkach. W okresie Wielkanocy nie brakuje jajek w domach. Przygotuj skorupki po ugotowanych jajkach, pokrusz je i wymieszaj z ziemią doniczkową zamiokulkasa. Odkąd sama zaczęłam stosować taki nawóz mój zamiokulkas rośnie jak szalony, a jego liście są zawsze idealnie zielone. Skorupki po jajkach uwalniają do gleby wapno który wspomaga procesy wzrostu oraz stymuluje roślinę. Dodatkowo skorupki po jajkach drenują ziemię w doniczce, dzięki czemu jest on bardziej przepuszczalna.

Zamiokulkas w doniczce. Zasady pielęgnacji

Choć jest to roślina, która nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji to warto znać jen podstawowe potrzeby. Zamiokulkas dobrze znosi braki wody i jest odporny na susze. Należy do jednak regularnie podlewać sprawdzając, aby nie przelać rośliny. Za dużo wody może spowodować gnicia korzeni. Latem można podlewać zamiokulkasa raz na dwa tygodnie, a zimą jeszcze radziej. Zamiokulkas potrzebuje umiarkowanej temperatury na poziomie około 20 st. Celsjusza latem i 15 st. Celsjusza zimą. Ziemia w doniczce powinna być przepuszczalna, próchnicza o lekko kwaśnym odczynie. Zamiokulkasa można nawozić od wczesnej wiosny aż do końca okresu wegetacji, w październiku. W takich warunkach zamiokulkas zawsze będzie prawidłowo rósł, a jego liście nie będą żółkły.

