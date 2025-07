Po śniadaniu zalej wodą, a po 2 dniach otrzymasz nawóz do borówki. Podlewaj nim krzaczki w lipcu, a obrodzą słodkimi owocami jak nigdy wcześniej. Nawóz do borówki amerykańskiej

Zalej wodą, a po 2 dniach otrzymasz nawóz do borówki na obfite owocowanie

Uprawa borówki amerykańskiej z roku na rok zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Te małe owoce jagodowe są ulubionym przysmakiem wielu z nas, dlatego nie dziwi fakt, że pragniemy mieć, choć kilka krzaczków w swoim ogrodzie. Tu jednak warto zwrócić uwagę na jeden ważny fakt - borówka amerykańska to krzew owocowy, który odwdzięcza się obfitymi plonami słodkich i zdrowych owoców, ale wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Tu warto zaznaczyć, że z powodu swoich unikalnych wymagań glebowych i specyficznej budowy systemu korzeniowego konieczne jest stosowanie nawozu do borówek. Otóż te krzaczki uwielbiają glebę kwaśną, dlatego warto zadbać o regularne zakwaszanie podłoża, dzięki czemu krzewy będą obficie i słodko owocować przez cały sezon. Taki nawóz do borówek możesz przygotować samodzielnie, a potrzebujesz do tego jedynie czerstwego chleba.

Nawóz do borówki amerykańskiej z chleba. Jak go zrobić?

Ten nawóz do borówki amerykańskiej z chleba będzie na pewno pomocny w jej uprawie. Jak go przygotować? Do wiadra wrzuć około 1,5 starego chleba (możesz wykorzystać również białe bułki oraz pokruszone krakersy) i całość zalej wodą. Przygotowany roztwór odstaw na kilka dni w ciepłe miejsce. Raz dziennie wszystko mieszaj. Pamiętaj jednak, aby do tej mieszkanki nie wykorzystywać pieczywa z dodatkami orzechów, cebuli lub czosnku, gdyż mogą one negatywnie wpłynąć na rośliny. Przygotowanym domowym nawozem podlewaj glebę pod krzewami borówki amerykańskiej.

Jak często stosować nawóz do borówek z chleba?

Nawóz z chleba warto stosować nie częściej niż raz na 2 tygodnie, kontrolując oczywiście wcześniej poziom zakwaszenia gleby, gdyż łatwo można przesadzić. A czym jeszcze można zakwasić glebę pod borówką? Dobry będzie także inny domowy nawóz do borówki z kwaskiem cytrynowym. Wsypu 1 łyżkę kwasku cytrynowego na 10 litrów wody, dokładnie zamieszaj i podlej tym roztworem swoje borówki w ogrodzie. Ta odżywka sprawia, że krzaczki bujnie owocują.