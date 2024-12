Poczuj smak świąt #zradością!

Połóż to na kaloryferze, a w całym domu zapanuje przepiękny zapach. Domowy aromat do pomieszczeń, który sprawi, że życie domowników odmieni się na lepsze

Słodkie gofry –smak lata w zimowej wersjiSüße Waffeln to wyjątkowy przysmak, który przenosi nas w klimat bożonarodzeniowych jarmarków. Te delikatne, piankowe gofry zachwycają miękką konsystencją i wyrafinowanym smakiem. Połączenie kremowej waniliowej pianki z subtelnym aromatem wiśni sprawia, że trudno im się oprzeć. Idealne zarówno jako słodka przekąska w ciągu dnia, jak i element świątecznego deseru.

Świąteczna cukiernia HARIBO

HARIBO Weihnachtsbäckerei to prawdziwa uczta dla miłośników świątecznych smaków! W tej wyjątkowej mieszance znajdują się żelki inspirowane tradycyjnymi wypiekami bożonarodzeniowymi. Wyjątkowe smaki, takie jak pierniczkowy, herbatnikowy czy ciasteczkowy, przenoszą prosto do pachnącej cynamonem i wanilią kuchni. Ale to nie wszystko! Paczka pełna jest również owocowych akcentów, takich jak pomarańczowo-waniliowy, jabłkowo-waniliowy czy truskawkowo-waniliowy –idealnych, by wprowadzić trochę świeżości do tej aromatycznej kompozycji.

Świąteczne gwiazdki HARIBO

Sternen Zauber to prawdziwa świąteczna rozkosz! Te niezwykłe pianko-żelki kryją w sobie miękkie, aromatyczne nadzienie, które natychmiast wprowadza w magiczny nastrój Bożego Narodzenia. Smaki? Absolutny hit –pieczone jabłko z cynamonem, wiśnia i wanilia, a także pomarańcza z wanilią. Pianko-żelki zachwycają też wyglądem –ich kształty i kolory wprowadzają radosny akcent na świątecznym stole. Idealnie pasują jako słodka przekąska podczas rodzinnych spotkań, dodatek do deserów lub dekoracja na świąteczne wypieki.Radosnych świąt!Z tą paczką pełną pysznych żelek i pianko-żelek święta będą wyjątkowo radosne! Odkryj urocze kształty i owocaśne smaki: maliny, truskawki, wiśni, soczystej pomarańczy, jabłka oraz cytryny.Poznaj smak radości w te święta. Do wyboru HARIBO Frohe Weihnachten w opakowaniu 200 g i 300 g.

Nowość na drogę!

Zimowa edycja kultowych żelków HARIBO Złote Misieto owocowa eksplozja smaku bez sztucznych barwników! Te limitowane żelki umilą zimowe dni swoim klasycznym, owocowym aromatem. Idealne na drogę i świąteczne powroty do domu!

Świąteczne HARIBO w wersji mini

HARIBOMerry Christmas Ministo wyjątkowy miks świątecznych żelków zapakowanych w mniejsze paczuszki –idealne do domowych kalendarzy adwentowych lub jako słodki dodatek do prezentów. W skład mieszanki wchodzą ulubione żelki w kształtach śnieżynek, choinek i bałwanków, które dodają wyjątkowego charakteru.HARIBO Schoko-Mint Traumto kombinacja delikatnej, kremowej czekolady, intensywnej, orzeźwiającej mięty i wyrazistej, lekko korzennej nuty lukrecji, która zachwyci każdego miłośnika nietypowych smaków!

Zimowi bohaterowie

Żelki HARIBO teraz mają także kształty uroczych zwierzątek. W jednej paczce ukryły się wiewiórki, misie, sowy, renifery i pingwiny.Odkryj te zabawne żelki i poznaj ich owocaśne smaki: truskawkowy, malinowy, jagodowy, pomarańczowy, cytrynowy oraz ananasowy. Miksuj z radością! Nie możesz się zdecydować? Sięgnij po świąteczny mix owocowych żelek, pianeki pianko-żelek w wyjątkowych kształtach choinek, gwiazdek oraz dzwoneczków. Ta unikalna kompozycja doda smaku świątecznym chwilom!Gumy rozpuszczalne od MAOAM–idealne także na święta!

MAOAM to gumy rozpuszczalne w różnorodnych kształtach, kolorach i smakach, których nie może zabraknąć w mikołajkowych paczkach i bożonarodzeniowych prezentach. Niezależnie od okazji, zawsze warto sięgnąć po ulubione produkty, takie jak gumy rozpuszczalne MAOAM Kracher czy MAOAM Pinballs. Doskonałym dodatkiem do świątecznych upominków będą,uwielbiane przez dzieci i młodzież,gumy rozpuszczalne MAOAM Happy Fruttisoraz MAOAM Joystixx. Pojedynczo pakowane, małe porcje zachęcają do dzielenia się z najbliższymi w tym wyjątkowym czasie!

i Autor: materiały prasowe Haribo