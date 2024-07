Podgrzewam i prasuję ubrania bez żelazka. Są idealnie gładkie bez ani jednego zagniecenia. Sposób na prasowanie bez żelazka

Podgrzewam i prasuję ubrania bez żelazka. Są idealnie gładkie

Dostęp do żelazka na wakacjach bywa utrudniony, a ubrania lubią się gnieść. Zwłaszcza po podróży niektóre sukienki czy koszulki wyglądają niezbyt schludnie. Okazuje się jednak, że jest pewien sposób, by wygładzić ubrania bez żelazka. Jest on banalny i z pewnością uratuje życie niejednej z nas na wyjeździe wakacyjnym. Jeśli Twoje ubrania wręcz proszą się o prasowanie, a nie masz pod ręką żelazka, to śmiało możesz je zastąpić patelnią stalową. Wystarczy, że czystą patelnię rozgrzejesz i jej spodem starannie wygładzisz swoje pogniecione ubrania. Gorąca patelnia działa tak samo jak żelazko i skutecznie je zastąpi.

Prasowanie ubrań bez żelazka

Kolejnym sposobem na prasowanie ubrań bez żelazka jest trik z suszarką do włosów. Oczywiście najlepszy efekt uzyskasz, gdy najpierw delikatnie zwilżysz rzeczy wodą, a następnie powieś je na wieszaku i skieruj na nie ciepły strumień powietrza z suszarki. Dzięki temu zagniecenia będą zdecydowanie mniej widoczne, a ubranie będzie prezentować się schludnie.