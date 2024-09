Podlewam tym trawy ozdobne co 2 tygodnie jesienią. Przetrwały nawet najgorszą zimę, a wiosną pięknie odbijają. Domowy nawóz do traw ozdobnych na jesień

Domowy nawóz do traw ozdobnych na jesień

Trawy ozdobne są nieodłącznym elementem wielu polskich ogrodów. Niewątpliwie wyglądają zjawiskowo - zachwycają kolorystyką, fakturą tworzoną przez liście, wspaniałym kwitnieniem, a do tego są niezwykle łatwe w uprawie. Wiele z nich przystosowanych jest do skrajnie trudnych warunków: słabej ziemi, suszy, ekstremalnych mrozów. Z racji, że zbliża się jesień i wraz z nią zmienne warunki atmosferyczne, które dla wielu roślin, w tym także i traw ozdobnych są trudne do zniesienia, należy zadbać o odpowiednie odżywienie roślin w naszym ogrodzie, aby dostarczyć im pierwiastków wzmacniających ich system korzeniowy. Chodzi tu głównie o fosfor i potas. Dzięki temu trawy ozdobne z łatwością przetrwają nawet najgorszą zimę, będą odporne na ataki szkodników czy choroby, a wiosną pięknie odbiją, aby ponownie zdobić nasz ogród. Czym zatem nawozić trawy ozdobne jesienią?

Podlewam tym trawy ozdobne co 2 tygodnie jesienią. Przetrwały nawet najgorszą zimę

Większość traw ozdobnych zasila się 1-2 razy w sezonie wegetacyjnym (trawy bardzo wysokie nawozi się częściej) oraz dodatkowo jesienią. W okresie jesiennym warto przygotować domowy nawóz do traw ze skórek bananów, które są bogatym źródłem potasu i fosforu. Fosfor sprawia, że rośliny rosną, a potas wzmacnia je i chroni przed chorobami. Żeby zrobić domowy nawóz do traw ozdobnych wystarczy drobno pokroić skórki od bananów, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem warto podlewać trawy co 2 tygodnie, a bez problemu przetrwają zimę i wiosną znowu odbiją.