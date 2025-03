I tak rozpoczęła się akcja, trwająca od 2005 roku – „Podziel się swoim szczęściem”. Od początku wzięło w niej udział ponad 500 par, które w sumie przekazały ok. 800 tys. zł. Ta akcja jest częścią działalności Fundacji, która od 33 lat wspomaga funkcjonowanie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, największego w południowej Polsce. Dzięki jej inicjatywom udało się sfinansować wiele nowoczesnych urządzeń, m. in. monitora do wyświetlania obrazów podczas zabiegów endoskopowych, aparatu Ilizarowa do operacji ortopedycznych, laparoskopów, ultradźwiękowego noża CUSA dla neurologii, dofinansować zakup akceleratora do pracowni rtg, aparatu nerko-serce, modernizację i remont pomieszczeń. Ponadto Fundacja organizuje szkolenia dla personelu, imprezy dla małych pacjentów i ich bliskich, od zeszłego roku ruszyła z projektem „szpitalnych urodzin” , w których już wzięło udział ok. 140 pacjentów. Jednym ze sztandarowych projektów Fundacji było pierwsze szpitalne kino w auli wykładowej dla pacjentów.

- A każda para, która dzieli się z nami swoim szczęściem, rezygnując z kwiatów, otrzymuje te kwiaty symbolicznie – dodaje Bartłomiej Pawlak – Dostaje od nas w prezencie rysunki małych pacjentów z motywami kwiatowymi, kubeczki na nową drogą życia i torby. To takie gadżety, ale, jak widzimy, sprawiają młodym dużą przyjemność.

Fundacja "O ZDROWIE DZIECKA" - Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000 123 750 - 1,5% podatku pomaga nam pomagać

