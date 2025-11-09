Pogoda na 11 listopada wszystko zmieni! Taką aurę pamiętają ludzie PRL-u. Czy to jeszcze jesień? Jak się przygotować?

Listopadowy długi weekend 2025 przyniesie ochłodzenie po przyjemnym początku miesiąca, ale nie wszędzie będzie szaro i deszczowo.

Synoptycy przewidują spadek temperatur do około 7-15 stopni Celsjusza, z lokalnymi opadami deszczu, szczególnie na północy kraju.

Sprawdź szczegółowe prognozy dla największych miast i dowiedz się, czy 11 listopada będziesz potrzebować parasola, czy może jednak słońca!

Prognozy pogody na ostatni długi weekend 2025 roku. Pogoda na 11 listopada 2025

Jaka będzie pogoda na 11 listopada 2025? Początek listopada zaskoczył nas wyjątkowo przyjemną pogoda. Wbrew pierwszym prognozom weekend 1-2 listopada upłynął pod znakiem słońca i stosunkowo wysokich temperatur. Synoptycy wskazują, że tak na wysoką temperaturę już nie mamy co liczyć. Pierwsze prognozy mówią o nieznacznym ochłodzeniu i końcu słonecznej aury. Jak podaje RMF FM weekend, 8-9 listopada rozpocznie się pogodnie, a w większości kraju będzie dość słonecznie. Temperatury będą niższe w niż na początki listopada i mogą oscylować wokoło 10-15 stopni Celsjusza. Górale mogą się cieszyć, a Ci, którzy zaplanowali wypada w góry w weekend skorzystają z pogody sprzyjającej górskim wędrówkom.

11 listopada 2025 będzie nieco mniej przyjemny. Meteorolodzy wskazują, że pojawi się spore zachmurzenie, a także lokalne opady deszczu. Na północy kraju suma opadów może być wyższa niż norma dla tej pory roku. - Jeśli chodzi o opady, osiągną one w ciągu tygodnia 10-16 listopada od 9 do 15 milimetrów, co mniej więcej przebiega w zakresie lub nieco powyżej normy wieloletniej. Będzie w miarę ciepło, ale pogoda może być dynamiczna i mogą występować przelotne opady deszczu - wskazuje Piotr Szuster z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju i Laboratorium Modelowania Meteorologicznego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura może spaść nawet do 7 stopni Celsjusza. Niebezpiecznym zjawiskiem, które może pojawić się w niektórych rejonach Polski będą gęste mgły.

Prognoza pogody na długi weekend w listopadzie:

Warszawa

Sobota (8 listopada): ok. 12 stopni Celsjusza w ciągu dnia, nocą ok. 6 stopni Celsjusza.

Niedziela (9 listopada): częściowe przejaśnienia, dzienna temperatura spada do ok. 11 stopni Celsjusza, nocą ok. 4 stopni Celsjusza.

Poniedziałek (10 listopada): przewaga słońca, dzienne ok. 9 stopni Celsjusza, nocą ok. 3 stopni Celsjusza.

Wtorek (11 listopada): przeważnie słonecznie, dzienne ok. 9 stopni Celsjusza, nocą ok. 3 stopni Celsjusza.

Kraków

Sobota (8 listopada): Niskie chmury, dzień ok. 13 stopni Celsjusza, nocą ok. 5 stopni Celsjusza.

Niedziela (9 listopada): Przeważnie słońce, dzień ok. 11 stopni Celsjusza, nocą ok. 3 stopni Celsjusza.

Poniedziałek (10 listopada): Dużo słońca, dzienna ok. 10 stopni Celsjusza, nocą ok. 3 stopni Celsjusza.

Wtorek (11 listopada): Częściowe przejaśnienia, dzienna ok. 9 stopni Celsjusza, nocą ok. 2 stopni Celsjusza.

Gdańsk

Sobota (8 listopada): Niskie chmury, dzienna ok. 11 stopni Celsjusza, nocą ok. 6 stopni Celsjusza.

Niedziela (9 listopada): Dużo słońca, dzienna ok. 11 stopni Celsjusza, nocą ok. 5 stopni Celsjusza

Poniedziałek (10 listopada): Dużo słońca, dzienna ok. 9 stopni Celsjusza, nocą ok. 4 stopni Celsjusza.

Wtorek (11 listopada): Jaskrawe słońce, dzienna ok. 8 stopni Celsjusza, nocą ok. 3 stopni Celsjusza.

Wrocław

Sobota (8 listopada): Niskie chmury, dalej około 14 stopni Celsjusza w ciągu dnia, nocą ok. 6 stopni Celsjusza.

Niedziela (9 listopada): Przeważnie słonecznie, dzień spadnie do około 12 stopni Celsjusza, nocą ok. 5 stopni Celsjusza.

Poniedziałek (10 listopada): Słonecznie z możliwym małym zachmurzeniem, dzień ok. 11 °C, noc ok. 4 stopni Celsjusza.

Wtorek (11 listopada): Przeważnie słonecznie, dzień ok. 10 stopni Celsjusza, noc już około 3 stopni Celsjusza.

Poznań

Sobota (8 listopada): Częściowe przejaśnienia, około 12 stopni Celsjusza za dnia, nocą ok. 5 stopni Celsjusza.

Niedziela (9 listopada): Przeważnie słonecznie, dzień około 11 stopni Celsjusza, nocą ok. 4 stopni Celsjusza.

Poniedziałek (10 listopada): Jaskrawe słońce, dzień ok. 10 stopni Celsjusza, nocą ok. 4 stopni Celsjusza.

Wtorek (11 listopada): Jaskrawe słońce, dzień ok. 10 stopni Celsjusza, nocą już około 2 stopni Celsjusza.

Czym jest mgła i jak powstaje?

Mgła to nic innego jak rodzaj niskiej chmury, czyli zbiór bardzo drobnych kropelek wody zawieszonych ­ powietrzu tuż nad powierzchnią ziemi. Mgła powstaje, gdy powietrze przy powierzchni ziemi jest bardzo wilgotne i ulega ochłodzeniu do tzw. punktu rosy, czyli temperatury, w której para wodna zaczyna się skraplać. Wtedy drobne kropelki wody kondensują się na cząsteczkach pyłu, kurzu lub soli unoszących się w powietrzu, tworząc zawiesinę przypominającą chmurę. Najczęściej dzieje się to nocą lub o świcie, gdy ziemia po całym dniu oddaje ciepło i szybko się wychładza, a powietrze nad nią staje się chłodniejsze. Mgła tworzy się szczególnie łatwo przy bezwietrznej pogodzie, w dolinach, nad jeziorami czy rzekami, gdzie wilgotność jest najwyższa i temperatura najniższa.

Dlaczego mgła może być niebezpieczna?