Pogoda na ferie zimowe 2026. Wiemy, jaka będzie pogoda w zimowych stolicach Polski. Czy będzie bezpiecznie dla dzieci?

Sprawdź, jakie warunki pogodowe czekają na Ciebie w popularnych kurortach podczas ferii zimowych 2026.

Dowiedz się, czy mrozy i opady śniegu wpłyną na Twoje plany wyjazdowe i bezpieczeństwo na stokach.

Poznaj szczegółowe prognozy dla Zakopanego, Wisły, Szczyrku i innych zimowych destynacji.

Przygotuj się na zmienną aurę – od słonecznych dni po mroźne noce – aby w pełni cieszyć się zimą.

Pogoda na ferie zimowe 2026. Czy w popularnych lokacjach będzie bezpiecznie?

Nad Polskę znów nadciągają arktyczne mrozy. Początek stycznia 2026 przyniósł do Polski prawdziwą zimę, jakiej od dawna nie było. W wielu rejonach kraju odnotowano kilkudziesięciu stopniowe mrozy oraz obfite opady śniegu. Ostatnie dni przyniosły niewielkie ocieplenie, które skutkowało marznącymi opadami deszczu oraz niebezpiecznymi warunkami na drogach. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w przyszłym tygodniu wrócą mrozy. W najbliższy weekend (17-18 stycznia 2026) prognozowana jest słoneczna pogoda, bez większych opadów. W kolejnych dniach strefy zimnego powietrza będą rozciągać się nad Polskę i spychać ciepłe masy na zachód. Najzimniejsza może okazać się nico z wtorku na środę, kiedy to na wschodzie mogą wystąpić lokalne mrozy sięgające - 20° C.

W najbliższy poniedziałek, 19 stycznia ruszają ferie zimowe. w tym roku są tylko 3 tury na wszystkich województw:

19 stycznia - 1 lutego 2026: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

2 lutego - 15 lutego 2026: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

16 lutego - 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

W tym okresie wiele osób wyjedzie na zimowe wyjazdy. Jak zawsze, o tej porze roku, największym zainteresowanie cieszą się zimowe kurorty, które już teraz przeżywają prawdziwe oblężenie. Sprawdziliśmy, jak będzie wyglądać pogoda w najbardziej popularnych zimowych lokacjach.

Pogoda na ferie zimowe w najpopularniejszych kurortach i miastach na zimę

Pogoda na ferie zimowe: Zakopane

Przez najbliższe dni w Zakopanem dominuje zmienna aura z przewagą mgieł i porannego zachmurzenia, ale też przejaśnień w ciągu dnia. Temperatura maksymalna zwykle będzie około 0°C do +5°C, a minimalna nocą spadać do około -11°C. To typowa zimowa pogoda w Tatrach - idealna na spacer po Krupówkach, ale warunki mogą być trudniejsze na trasach wyżej położonych, zwłaszcza z poranną mgłą.

Prognozowane zakresy:

Dzień: ok. –2°C do +5°C

Noc: ok. –12°C do –3°C

Prognoza na ferie zimowe: Wisła

Na beskidzkich stokach Wisły aura będzie raczej sucha i ze sporo słońca w ciągu dnia. Najbliższe dni to temperatury około +1°C do +4°C w dzień i chłodniejsze noce poniżej zera (ok. –1°C do –8°C). Słoneczne chwile sprzyjają narciarstwu biegowemu i spacerom, choć rano może być zimno i lokalnie mglisto.

Prognozowane zakresy:

Dzień: ok. +1°C do +4°C

Noc: ok. –1°C do –8°C

Prognoza na ferie zimowe" Białka Tatrzańska

Warunki w Białce wyglądają na stabilne z lekkim zachmurzeniem i mglistymi porankami. W dzień temperatura może dochodzić do około +3°C do +5°C, ale nocami spada do –7°C–5°C. To typowa pogoda, która sprzyja utrzymaniu tras narciarskich, choć poranki mogą być mroźne.

Prognozowane zakresy:

Dzień: ok. +3°C do +5°C

Noc: ok. –8°C do –5°C

Prognoza na ferie zimowe: Szczyrk

W Szczyrku przez kilka dni mogą jeszcze występować mgły i lekka mgła o poranku, ale dni będą często słoneczne i łagodne jak na zimę. Temperatura maksymalna będzie w przedziale +2°C do +5°C, a nocą spadki do –8°C … –1°C. Świetna pogoda dla miłośników narciarstwa i spacerów.

Prognozowane zakresy:

Dzień: ok. +2°C do +5°C

Noc: ok. –8°C do –1°C

Prognoza na ferie zimowe" Krynica-Zdrój

Krynica-Zdrój czeka aura typowo zimowa z przejaśnieniami i okresami mgieł, które mogą się utrzymywać szczególnie rano. Temperatury w dzień wahać się będą wokół ok. +2°C +4°C, a nocą spadać do –12°C. Warunki sprzyjają aktywnościom na śniegu, choć poranki mogą być mroźne.

Prognozowane zakresy:

Dzień: ok. +2°C do +4°C

Noc: ok. –12°C do –5°C

Prognoza na ferie zimowe: Szklarska Poręba

W Szklarskiej Porębie aura będzie nieco łagodniejsza, z częstszymi przejaśnieniami i chwilami słońca. Temperatura w dzień może sięgać nawet +3°C, a nocą obniżyć się do –6°C –1°C. To sprzyjające warunki jeśli planujesz spacery i aktywności w okolicznych górach, chociaż na szlakach warto uważać na miejscowy lód.

Prognozowane zakresy:

Dzień: ok. +3°C do +6°C

Noc: ok. –6°C do –1°C

Prognoza na ferie zimowe: Kraków

Pogoda w Krakowie będzie bardziej zmienna: początek weekendu z chmurami i słońcem, ale w niedzielę temperatura może znacznie spaść do około –4°C w dzień, z mroźnymi nocami nawet –12°C. Chwilowe mgły i zachmurzenie będą towarzyszyć porankom, a popołudnia mogą być chłodne, ale przejaśnione.

Prognozowane zakresy: