W obliczu jesienno-zimowych infekcji, powracamy do sprawdzonych, naturalnych metod leczenia kaszlu i przeziębienia.

Jednym z najbardziej cenionych domowych sposobów jest syrop z cebuli, który dzięki związkom siarki i kwercetynie skutecznie łagodzi objawy.

Chcesz poznać prosty przepis na ten skuteczny syrop i dowiedzieć się, jak szybko przygotować go w domu?

Babcine sposoby na kaszel i przeziębienie

Dziesiątki lat temu nasi dziadkowie i babcie nie mieli dostępu do tak szerokiego asortymentu leczniczego jaki mamy w dzisiejszych czasach. Wówczas ogromnym powodzeniem cieszyły się naturalne metody leczenia. Receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie, oparte na naturalnych składnikach, potrafią zdziałać cuda i przynieść ulgę. Mogą też być oczywiście znakomitym uzupełnieniem leczenia farmakologicznego i tym samym przyspieszać zdrowienie. Z racji, że nastał najbardziej infekcyjny sezon w roku, warto zapoznać się z domowymi i naturalnymi sposobami na przeziębienie i kaszel, aby przetrwać jesień i zimę bez większych komplikacji. Takie naturalne metody na kaszel mają wiele plusów. Przede wszystkim receptury opierają się na naturalnych składnikach, które są łagodne dla organizmu i rzadziej powodują skutki uboczne. Składniki potrzebne do przygotowania babcinych leków na kaszel zazwyczaj mamy w domu lub są łatwo dostępne i niedrogie. I co najważniejsze - te sposoby przetrwały próbę czasu i są skuteczne w łagodzeniu objawów kaszlu. Niewątpliwie jednym z najpopularniejszych i wręcz kultowych sposobów na kaszel naszych babć jest syrop z cebuli.

Syrop z cebuli na kaszel. Działanie i jego właściwości

Syrop z cebuli zawdzięcza swoje działanie na kaszel kombinacji kilku mechanizmów, wynikających z obecności specyficznych związków w cebuli. Po pierwsze warzywo to zawiera związki siarki, takie jak allicyna i inne związki siarkowe. Te związki działają drażniąco na błony śluzowe dróg oddechowych. To drażnienie stymuluje gruczoły oskrzelowe do zwiększonej produkcji śluzu. Zwiększona ilość śluzu rozrzedza gęstą wydzielinę zalegającą w oskrzelach, co ułatwia jej odkrztuszanie i usunięcie z dróg oddechowych. Cebula zawiera kwercetynę, silny flawonoid o właściwościach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych. Kwercetyna pomaga zmniejszyć stan zapalny w drogach oddechowych, co łagodzi podrażnienie i ból gardła towarzyszące kaszlowi. Co więcej allicyna i inne związki siarkowe zawarte w syropie z cebuli mają działanie bakteriobójcze i przeciwwirusowe. Pomagają zwalczać infekcje, które mogą być przyczyną kaszlu, takie jak przeziębienie czy zapalenie oskrzeli.

Poniżej znajdziesz babciny przepis na syrop z cebuli.

Prosty przepis na babciny syrop z cebuli

Przepis na syrop z cebuli jest prosty, a samo jego przygotowanie nie zajmie nam dużo czasu.

Potrzebujesz:

2-3 duże cebule (najlepiej zwykłe, żółte),

2-3 łyżki miodu (najlepiej naturalnego, np. lipowego, gryczanego) lub cukru (jeśli nie masz miodu),

Opcjonalnie: sok z połowy cytryny (dla wzmocnienia efektu).

Przepis na syrop:

Obierz cebule i pokrój je w cienkie plasterki lub drobną kostkę. Im drobniej pokroisz, tym szybciej cebula puści sok. W szklanym słoiku lub misce układaj warstwami: warstwa cebuli, warstwa miodu (lub cukru). Powtarzaj, aż zużyjesz całą cebulę i miód/cukier. Ostatnia warstwa powinna być z miodu/cukru. Jeśli używasz soku z cytryny, polej nim warstwy cebuli i miodu/cukru. Przykryj słoik lub miskę talerzykiem lub gazą i odstaw w ciepłe miejsce na 6-12 godzin (najlepiej na noc). W tym czasie cebula puści sok, który połączy się z miodem/cukrem, tworząc syrop. Po upływie czasu odcedź syrop przez sitko lub gazę do czystego słoika. Pozbądź się cebuli.