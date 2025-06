Polacy chcą w pełni wykorzystać wakacje – Skyscanner ujawnia, dlaczego!

Tak polscy podróżnicy będą wypoczywać w te wakacje.

Tegoroczne wakacje to coś więcej niż tylko wypoczynek – to czas na odkrywanie nowych miejsc i realizację podróżniczych marzeń. Dynamiczna sytuacja gospodarcza, rosnące koszty podróży czy wyzwania związane z nadmierną turystyką w popularnych lokalizacjach, wpływają na zmiany nawyków podróżniczych turystów. Aby lepiej zrozumieć te zmiany, Skyscanner przeprowadził badanie, które pokazuje, jak polscy turyści planują wykorzystać nadchodzący sezon wakacyjny.

Aż 95% ankietowanych deklaruje, że maksymalne wykorzystanie lata 2025 jest dla nich ważne.n Polacy coraz częściej rozważają eksplorowanie mniej oczywistych destynacji, które nie znajdowały się dotychczas na ich mapie marzeń.

Podróże nie ograniczają się już wyłącznie do topowych lokalizacji – 56% respondentów stwierdza, że wybierze spokojniejsze miejsca, z uwagi na obawy związane z zbyt zatłoczonymi destynacjami. Polacy chcą zobaczyć jak najwięcej, podejmując przy tym świadome decyzje, które pozwolą na efektywne zarządzanie budżetem. – mówi Ekspert marki Skyscanner. – Ponad połowa polskich turystów (52%) dąży do tego, by podróżować więcej niż w poprzednich latach, a planowanie urlopów rozpoczynają z dużym wyprzedzeniem. Większość ankietowanych potwierdza także, że myślenie o nadchodzących przygodach sprawia, że codzienne obowiązki stają się przyjemniejsze, a życie zawodowe nabiera lekkości. - dodaje.

Sezon 2025 zapowiada się jako czas pełen inspirujących przygód, świadomych wyborów i niezapomnianej zabawy!

Najlepsze kierunki na tegoroczny sezon wakacyjny.

Według raportu przeprowadzonego przez Skyscanner, aż 87% ankietowanych podróżników jest otwartych na wakacje w mniej popularnej destynacji, a zaledwie 2% nie rozważa tej alternatywy, preferując popularniejsze kierunki. Ponadto, wyniki badania wykazały, że 60% podróżujących Polaków wybrałoby cichą i alternatywną lokalizację, 9% pozostanie przy tętniących życiem, popularnych miejscach podróżniczych, 30% ankietowanych chce odwiedzić oba typy lokalizacji, a tylko 1% nie ma pewności co do wyboru.

W odpowiedzi na te wyniki, Skyscanner przygotował zestawienie najtańszych alternatywnych destynacji na nadchodzący sezon wakacyjny wraz ze średnią ceną miejsca w samolocie! W myśl tegorocznego trendu coolcations, na szczycie listy znalazły się chłodniejsze kierunki oraz idealne destynacje na miejski wypad.

Sztokholm, Szwecja – 244 zł,

Bukareszt, Rumunia – 280 zł,

Praga, Czechy – 330 zł,

Wenecja, Włochy – 346 zł,

Bolonia, Włochy – 407 zł.

Zagraniczne podróże pozostają ważną częścią letnich planów, ale krajowe destynacje nadal cieszą się dużym zainteresowaniem.

Podróże po Polsce nadal cieszą się dużą popularnością – aż 57% Polaków uwzględnia lokalne destynacje w swoich planach na te wakacje. Polscy podróżnicy szukają najlepszych opcji zakwaterowania i miejsc, które pozwolą zrealizować zróżnicowane potrzeby – od aktywnego spędzania czasu po pełen relaks. – mówi Ekspert marki Skyscanner.

Skyscanner przygotował listę najchętniej wybieranych destynacji w Polsce na lato 2025:

Wrocław,

Kołobrzeg,

Poznań,

Ustronie Morskie,

Karpacz.

W te wakacje Polacy będą wybierać zatem mniej popularne destynacje, które pozwolą nie tylko uniknąć tłumów, ale także zaoszczędzić na zakwaterowaniu i przeznaczyć większą część budżetu na niezapomniane doświadczenia.

Budżetowe wakacje – jak zrobić to z głową?

Zgodnie z wynikami raportu Skyscanner, nie tylko wybór ekonomicznych destynacji i hoteli jest sposobem na oszczędzanie, ale także podróżowanie w mniej popularnym tygodniu bądź dniu w celu uzyskania lepszych cen biletów. Jak wynika z analiz marki, najkorzystniejszym dniem do zakupu biletów jest środa.

Polacy chcą podróżować częściej, jednocześnie zachowując rozsądek finansowy. Skyscanner pomaga szybko porównać oferty, dzięki czemu oszczędności można przeznaczyć na to, co najważniejsze – lokalne atrakcje, wyjątkowe smaki i niezapomniane wspomnienia. Dobrze się składa, ponieważ tydzień najtańszych biletów lotniczych dopiero przed nami – według naszych analiz rozpocznie się on 21 lipca. To doskonała okazja, aby skorzystać z aplikacji i świadomie zaplanować tegoroczne wakacje. – dodaje Ekspert marki Skyscanner.

Według raportu Skyscanner, 41% respondentów przyznaje, że korzysta z porównywarek cenowych. Wyszukiwarki te pomagają znaleźć najtańsze połączenia lotnicze, rezerwować hotele w konkurencyjnych cenach czy porównywać ceny samochodów w dowolnych lokalizacjach. Dzięki temu podróżni mogą maksymalnie wykorzystać swój czas i wakacyjny budżet, planując wyjazdy w sposób przemyślany i efektywny.