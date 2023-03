Polacy rozpoczęli wiosenne porządki i ruszyli na zakupy

Przygotowania do wiosny w domu

Marzec to idealny czas na rozpoczęcie porządków i przygotowanie wnętrza, ogrodu, balkonu czy tarasu na sezon wiosenno-letni. W tym miesiącu Empik zanotował wyraźny – aż trzycyfrowy wzrost sprzedaży w kategorii Sprzątanie w stosunku do roku ubiegłego. Jakie produkty cieszą się największą popularnością? Po dynamice sprzedaży od początku roku widać, że Polacy rozpoczynają porządki od mycia okien, zaopatrując się w specjalne myjki (+30%).

Trendy wzrostowe są ponadto widoczne na platformie Empik.com w kategorii Sprzęt AGD – przykładowo odkurzacze notują blisko 80% dynamikę, a akcesoria do nich sprzedają się 3-krotnie lepiej niż w ubiegłym roku. Największą popularnością cieszą się odkurzacze pionowe i automatyczne, ręczne i piorące oraz wielofunkcyjne, ale i tradycyjne modele wciąż mają swoich zwolenników. Dużo chętniej kupujemy także parownice i mopy – wzrost jest 3-krotny. Liderami w tych kategoriach są firmy takie jak Karcher oraz Vileda.

Początek wiosny motywuje Polaków również do przeorganizowania wnętrza po zimie. Przydatne okazują się chociażby pojemniki i kosze do szaf oraz organizery. Odświeżamy także swoje sypialnie – w kategorii tekstylia na Empik.com rośnie zainteresowanie zakupem kołder, co jest spowodowane koniecznością wymiany zimowej na letnią. Ta zmiana jest również widoczna w wyborze wzorów – aktualnie królują pościele jasne, pastelowe oraz we wzory kwiatowe.

Więcej zieleni w domu i w ogrodzie

Z analiz sprzedażowych wynika, że z roku na rok przybywa „roślinomaniaków” i amatorów ogrodnictwa. Jak zaznacza Agnieszka Strzałkowska, ekspertka Strefy design by Empik: - Wiosna to przede wszystkim organizacja przestrzeni na balkonie, tarasie czy w ogrodzie. Wygodne plecione huśtawki, leżaki, hamaki czy ratanowe meble ogrodowe – idealnie sprawdzą się jako przedłużenie przytulnego salonu i stylowego outdoorowego klimatu. Dbając o atmosferę i relaks, warto dodać również świece naturalne, lampiony, poduszki Boho, dywaniki czy zielone rośliny w dużych donicach.

Przygotowania do zazielenienia zarówno wnętrz domów/mieszkań, jak i balkonów czy tarasów ruszyły pełną parą. Jak wynika z danych Empiku, kupujemy masowo wazony, donice i osłonki (+104% w marcu), pudełka i kosze ozdobne (+73%), a także kwietniki i stojaki. Osoby, które chciałyby wprowadzić trochę wiosny do wnętrza, a nie mają „ręki” do roślin, decydują się na zakup dekoracji, w tym sztucznych kwiatów i stroików – o czym świadczy 2-krotny wzrost zainteresowania. Popularnością cieszą się również świąteczne ozdoby, których sprzedaż skoczyła 3-krotnie.

Barwne dekoracje ogrodu i balkonu

Najprostszym sposobem na wprowadzenie wiosny do wnętrza jest wybranie kolorowych dodatków. A jakie są aktualne trendy?- Rok 2023 to przede wszystkim piękne naturalne barwy bazowe – złamane odcienie bieli, kolory naturalnego jasnego drewna, ciepłe szarości i beże, a także motywy roślinne. Królować będą również mocne, intensywne kolory w stylu dark academia, a także wesołe i odważne barwy, wprawiające w dobry nastrój – ciemne fiolety, zielenie, brązy i rdzawe odcienie – zaznacza ekspertka Strefy design by Empik.

Klienci Empiku już teraz wyposażają się w barwne tekstylia, nie tylko do wnętrza domu. - Od dwóch tygodni obserwujemy kilkukrotny wzrost sprzedaży poduszek na krzesła ogrodowe i pokrowców na meble. Wizja długich wieczorów na tarasie czy balkonie motywuje do skompletowania już teraz oświetlenia ogrodowego, np. lampek solarnych i dekoracyjnych girland. Jednocześnie Polacy nie zapominają o solidnym uporządkowaniu tych przestrzeni po zimie. Świadczy o tym znaczny wzrost sprzedaży uniwersalnych mioteł i szczotek – podkreśla Anna Pielak, odpowiedzialna za kategorię Dom i Ogród w Empiku.

i Autor: materiały prasowe Empik

